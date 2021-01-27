Эксперт спрогнозировал, когда бензин на АЗС резко подорожает: / УНИАН

По состоянию на 26 января 2021 года цена бензина марки А-95 в среднем по Украине составляет 25,35 гривны за литр, дизельного топлива — 24,75 гривны, сжиженного газа — 13,03 гривны за кубометр. Тем не менее в стране есть потенциал для роста цен на топливо, сообщает портал Факты со ссылкой на директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна.

"Главной причиной роста розничных цен является подорожание оптовых партий нефтепродуктов, которые, в свою очередь, дорожают вслед за сырьем — нефтью. Мы проводим исследования относительно стоимости топлива на АЗС в десяти странах Европы и СНГ, но без учета налогов. Оказалось, дешевле, чем у нас, бензин только в России. По дизельному топливу мы тоже находимся где-то ближе к минимальным ценам. То есть у нас остается отложенный потенциал роста цен, который сегодня составляет порядка полутора-двух гривен. А значит, если бы все развивалось по классической экономической схеме зависимости топливных цен от нефти, мы сегодня имели бы на заправках цены на 1,5−2 гривни выше. Это касается и бензина, и дизтоплива. И украинцам стоит готовиться к такому подорожанию в ближайшее время, — сказал он.

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