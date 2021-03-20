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В Украине в "кормушках" оседают почти 40 млрд долларов – Саакашвили

20 марта 2021, 11:32
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Чиновники нагло берут бюджетные деньги, утверждает Михаил Саакашвили.

Саакашвили поделился, что в год в нашей стране воруют 37 млрд долларов
В год в нашей стране воруют 37 млрд долларов, поделился Михаил Саакашвили / GettyImages

Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в Украине в год воруют почти 40 млрд долларов (около триллиона гривен) – а эта сумма соответствует доходной части бюджета страны.

В украинском государстве 37 млрд долларов оседают в "кормушках", основная их часть находится в Кабмине, рассказал Саакашвили в интервью НВ.

По его словам, больше всего коррупции подвержено среднее бюрократическое звено, поскольку оно не меняется так часто, как министры.

"…Мы показали, что в Украине крадется 37 миллиардов долларов… есть один официальный бюджет Украины, есть 37 миллиардов долларов, которые оседают где-то в "кормушках", которые в основном есть в правительстве…", – заявил собеседник.

Председатель Исполнительного комитета Нацсовета реформ подчеркнул, что чиновники среднего звена через разные "кормушки" тупо и нагло берут бюджетные деньги.

Ранее Михаил Саакашвили говорил, что украинские чиновники среди иностранных инвесторов заработали репутацию "кидал".

  • Справка. Госбюджет Украины на 2021 год предполагает расходы в сумме 1 трлн 347 млрд гривен, а доходная часть составляет 1 трлн 92 млрд.
  • Курс доллара в бюджете заложен на уровне 29,1 грн.
Михаил Саакашвили госбюджет 2021
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