В Украине взлетели цены на соль: что происходит с ценой

Цены на соль / УНИАН, pixabay

Цены на соль в Украине выросли. Сейчас за килограмм морской соли придется заплатить 32,55 грн, что на 0,85 грн больше среднемесячной цены октября.

Как сообщает Минфин, по состоянию на 17 ноября цены в супермаркетах на морскую соль составляют за 1 кг от 27,5 гривен до 40 гривен.

В частности, цены на морскую соль растут уже 3 месяца подряд.

В августе ее стоимость достигала 29,33 грн/кг, после этого цена только росла:

сентябрь - 30,56 грн/кг;

октябрь - 31,7 грн/кг;н

октябрь - 32,55 грн/кг.

Кроме того, за обычную каменную соль в супермаркетах придется заплатить:

Auchan - 25 грн/кг.

Megamarket - 23,60 грн/кг;

Сильпо - 28,29 грн/кг.

Цены на соль / Минфин

Цены на сахар

Кристалический сахар в ноябре подешевел на 34 копейки, составив 34,27 грн/кг. А вот три килограмма такого же сахара продаются по прежней цене – 102,90 грн.

Цены на популярные крупы.

гречка - 76,37 грн/кг;пшено - 30,45 грн/кг;

рис длинный - 74,59 грн/кг;

рис круглый - 77,17 грн/кг;

вермишель длинная - 26,60 грн/кг;

сахар кристаллический - 34,27 грн/кг;

Цены на продукты

Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

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