В Украине взлетели цены на соль: что происходит с ценой

Цены на морскую соль растут уже 3 месяца подряд, а сахар в ноябре подешевел на 34 копейки.
Цены на соль в Украине выросли. Сейчас за килограмм морской соли придется заплатить 32,55 грн, что на 0,85 грн больше среднемесячной цены октября.
Как сообщает Минфин, по состоянию на 17 ноября цены в супермаркетах на морскую соль составляют за 1 кг от 27,5 гривен до 40 гривен.
В частности, цены на морскую соль растут уже 3 месяца подряд.
В августе ее стоимость достигала 29,33 грн/кг, после этого цена только росла:
- сентябрь - 30,56 грн/кг;
- октябрь - 31,7 грн/кг;н
- октябрь - 32,55 грн/кг.
Кроме того, за обычную каменную соль в супермаркетах придется заплатить:
- Auchan - 25 грн/кг.
- Megamarket - 23,60 грн/кг;
- Сильпо - 28,29 грн/кг.
Цены на сахар
Кристалический сахар в ноябре подешевел на 34 копейки, составив 34,27 грн/кг. А вот три килограмма такого же сахара продаются по прежней цене – 102,90 грн.
Цены на популярные крупы.
- гречка - 76,37 грн/кг;пшено - 30,45 грн/кг;
- рис длинный - 74,59 грн/кг;
- рис круглый - 77,17 грн/кг;
- вермишель длинная - 26,60 грн/кг;
- сахар кристаллический - 34,27 грн/кг;
Цены на продукты
Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.
По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.
Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.
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