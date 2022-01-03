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Взлетят цены на водку, вино и пиво: за алкоголь украинцам придется раскошелиться

3 января 2022, 01:19
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"Пивной акциз" теперь будет исходить из количества этилового спирта в пенном напитке.

бутылки,алкоголь
/ Reuters

В Украине вырастет стоимость большинства алкогольных напитков. Новые цены стоит ждать уже с января 2022 года.

Согласно принятого Радой и одобренного президентом закона №5600, в Украине вводятся новые правила расчета акциза, пишет Redpost.

Отмечается, что "пивной акциз" теперь будет исходить из количества этилового спирта в пенном напитке.

То есть пиво будет облагаться налогом по ставке 59,82 грн за 1 литр этилового спирта, который использовали на его производство.

Обратим внимание, что пиво крепостью 8% будет стоить на 2 гривны дороже.

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До настоящего времени действовал фиксированный налог в размере 2,78 грн за литр пива вне зависимости от его крепости.

Таким образом, пиво крепостью 4% подешевеет на 0,39 грн, а пиво крепостью 8% – подорожает на 2,01 грн. Для других видов алкоголя акцизный налог (косвенный налог, налагаемый на момент производства на товары массового потребления внутри страны), повышается на 5%.

Повышение акциза на алкоголь:

  • вина игристые и газированные крепостью от 1,2 до 15% об. - с 11,65 до 12,23 грн за литр;
  • вина под кодом 2204, 2205, 2206 - с 8,02 до 8,42 грн за литр.
  • крепкий алкоголь (крепостью выше 22% об.) - с 126,96 до 133,31 грн за литр 100% спирта.
  • сидр и перри - с 1,06, до 1,11 грн за литр.

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Напомним, ранее Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

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