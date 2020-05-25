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В Украине могут исчезнуть банкоматы: эксперт пояснил, стоит ли паниковать

25 мая 2020, 19:43

Финансовый эксперт успокоил украинцев и заверил, что убирать банкоматы с 1 августа никто не намерен.

Банкомат
Эксперт уверен, что в Украине не будут уменьшать количество банкоматов / ubr.ua

Недавно появилась информация о том, что Нацбанк задумал резко сократить количество банкоматов по Украине с 1 августа. Однако, по словам эксперта в нашей стране банкоматов меньше не станет.

Такое мнение в комментарии Главреду озвучил финансовый эксперт Василий Невмержицкий, комментируя постановление Нацбанка №59 от 7 мая, которым регулятор разрешил держателям карт снимать наличные средства в кассах предприятий торговли и общественного питания, оборудованных банковскими терминалами. 

"Никакого уменьшения банкоматов не будет - наоборот, многие банки объединяются для расширения объединенной системы банкоматов в связи с ростом безналичных платежей в Украине и активного использования пластиковых карт физическими лицами - люди делают расчёты, заказывают многие товары и услуги в интернете, пользуются терминалами и банкоматами для размещения депозитных средств", - объяснил Невмержицкий. 

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По его словам, именно поэтому Нацбанк каждый раз делает какое-то упрощение для рынка, которое дает возможность физическим лицам получить свободный доступ к финансовым услугам в любом месте.

"Например, ранее, покупая шубу, можно было сразу рассчитаться картой с помощью терминала или оплатить её частями, оформив кредит в банке. Сейчас Нацбанк упростил эту процедуру и дал возможность в магазинах, где стоят терминалы разных банков, снимать и наличные средства, так как они лицензированы, так как они имеют лицензию НБУ. То есть, фактически решилась проблема утилизации денег прямо на месте. Соответственно, если выторг в кассе составил 10 000 гривен, например, от продажи телефонов, то, магазин, имея терминал, вместо того, чтобы заказывать инкассацию, теперь может выдать эти деньги какому-то клиенту, который зайдёт в этот магазин по дороге", - добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что банкоматы в Украине вскоре исчезнут. Это произойдет с 1 августа 2020 года. Именно тогда держатели электронных платежных средств смогут получать наличные деньги из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций.

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