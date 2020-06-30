Кто и сколько зарабатывает в Украине: названа сумма средней зарплаты по стране

Больше всего получают работники финансовой сферы / УНИАН

По сравнению с аналогичными данными в 2019 году размер средней заработной платы в мае 2020 вырос на 3%. В среднем украинцам платили в мае 10 542 гривны. Самые высокие зарплаты по-прежнему в Киеве.

Такие данные опубликованы на сайте Государственной службы статистики.

Согласно данным Госстата, средняя зарплата украинцев, работающих на предприятиях, в учреждениях и организациях, составила 10 542 гривны. Это в два раза выше минимальной зарплаты – 4 723 грн.

Самая высокая средняя заработная плата в финансовой сфере – 18 832 гривны. Наиболее низкая – в сфере Временное размещение и организация питания – там платят в среднем лишь 3 851 гривну. Также невысокая средняя зарплата и у работников социальной сферы и сферы здравоохранения – 7 465 грн.

В рейтинге самых высоких средних зарплат лидирует Киев. Жители столицы получают в среднем 15 191 гривну. Далее идут Донецкая область – 11 854 гривны, Днепропетровская – 10 938 гривен, Запорожская – 10 755 гривен и Киевская область – 10 712 гривен.

Наиболее низкая заработная плата зафиксирована в Черновицкой области – 7 921 грн.

Ранее президент Владимир Зеленский пообещал, что с 1 сентября в Украине минимальная зарплата вырастет до 5 тысяч гривен.

Тем временем экономист Олег Пендзин прогнозирует падение заработка украинцев в связи с кризисом, спровоцированным пандемией COVID-19.