Стало известно, когда и на сколько в Украине повысят минимальную зарплату

Статус законопроекта Зеленского определен как безотлагательный / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде проект закона, в случае принятия которого минимальная заработная плата на территории страны вырастет до 5 тысяч гривен. Рада может проголосовать за законопроект уже в конце августа в ходе внеочередной парламентской сессии.

Соответствующие данные опубликованы на сайте Верховной Рады Украины.

На сайте украинского парламента указано, что 6 августа президент Зеленский зарегистрировал в Раде проект закона, предполагающий внесение изменений в закон о государственном бюджете Украины на 2020 год. Данные изменения предусматривают повышение минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен.Читайте такжеВ Украине могут возникнуть проблемы с зарплатами и пенсиями: нардеп объяснила ситуацию

Законопроект уже подан на рассмотрение руководству парламента и имеет статус безотлагательного. Текст документа пока не доступен.

Добавим, недавно в Офисе главы государства заявили, что документ может быть рассмотрен во время работы внеочередной сессии Верховной Рады, которая состоится в конце августа. По словам замглавы ОП Юлии Ковалив, повысить минимальные зарплаты поможет экономия на обслуживании государственного долга Украины.

Напомним, в конце июня президент Зеленский поставил перед правительством задачу увеличить минимальную зарплату в Украине. Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что минималка вырастет уже с 1 сентября.