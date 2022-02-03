Заставят платить больше: украинцам объяснили цифры в платежках за газ

Украинцам объяснили начисление платы за распределение газа/ УНИАН

В Украине при минимальном использовании природного газа плата за распределение может быть выше, чем фактический объем потребления.

Как пишет издание На пенсии, тариф формируется на основе объема использованного газа за предыдущий период.

Для примера, на 2022 год это период с 1 октября 2020 по 30 сентября 2021. Потом полученный объем делят на 12 и умножают на тариф местного Оператора газораспределительной сети (ГТРС).

Минимальный объем потребления

Что говорится в Кодексе ГРС:

39 кубометров – для объекта бытового потребителя, где природный газ используется только для приготовления пищи;

126 кубометров – для объекта бытового потребителя, где природный газ используется для подогрева воды и приготовления пищи;

314 кубометров – для объекта бытового потребителя, где природный газ используется комплексно, в том числе для отопления, или объекта потребителя, не являющегося бытовым.

Отмечается, что даже если используется меньший объем газа, все равно начислят минимальные объемы.

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При этом группа потребления газа определяется на момент заключения договора (в зависимости от подключенных газовых устройств: газовая плита, газовый котел, водонагреватель) и прописывается в договоре на распределение газа.

Например, если в договоре указана группа потребления, в соответствии с которой газ используется комплексно, в том числе для отопления, то есть подключен газовый котел, то минимальный объем газа за год, который берется для расчета платы за распределение, составляет 314 кубометров.

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Ранее сообщалось о том, что газопоставляющая компания Нафтогаз Украины будет поставлять природный газ бытовым потребителям по новой цене.

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