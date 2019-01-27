Бывшего соратника Саакашвили выдвинули кандидатом в президенты

Юрий Деревянко / Liga.net

Партия Воля выдвинула внефракционного народепа Юрия Деревянко кандидатом в президенты Украины.

Такое решение было принято 27 января на съезде Воли в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Деревянко возглавляет подкомитет Верховной Рады по вопросам контроля за соблюдением законодательства в сфере предотвращения и противодействия коррупции органами госвласти и местного самоуправления.

19 апреля 2017 года Деревянко объявил об объединении с Рухом новых сил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Он участвовал в акциях Руха новых сил до выдворения Саакашвили из Украины в феврале 2018 года.

В декабре 2018 года Деревянко вышел из Руха новых сил и продолжить политическую деятельность в партии Воля.

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.