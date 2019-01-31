"Хочу развеять миф": обнародован внезапный прогноз, за кого пойдут голосовать переселенцы на выборах 2019

31 января 2019, 20:49

Нынешней власти временно перемещенные лица не доверяют.

Выборы-2019
За кого пойдут голосовать переселенцы на выборах 2019 / Корреспондент

На президентских выборах 2019 в Украине переселенцы не станут голосовать за пророссийских кандидатов. Однако и нынешней власти они не доверяют.

Об этом заявил председатель Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин, пишет Обозреватель.

"88% переселенцев не доверяет никому из действующих политиков власти", – рассказал он.

При этом Калинин уточнил, что в антирейтинге не было оппозиционных политиков, например, Владимира Зеленского и Анатолия Гриценко.

"Но мне хотелось бы развеять миф, что переселенцы будут голосовать за пророссийского кандидата. Это неправда. Переселенцы – это люди, которые были вынуждены уехать с украинской территории. Они выбрали Украину, они выбрали Европу, поэтому они будут голосовать за проевропейских кандидатов", – пояснил глава ассоциации.

Напомним, Зеленский впервые вышел на первое место в предвыборных предпочтениях. Действующий президент Петр Порошенко также нарастил свой рейтинг. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного тремя социологическими компаниями (Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова).

А вот согласно данным социологической группы Рейтинг, Порошенко во втором туре уступил бы почти всем соперникам. Группа лидеров президентской гонки в целом остается неизменной.

Ранее социологи называли лидеров президентских и парламентских выборов-2019 в Украине, а также уточнили место Порошенко в президентском рейтинге после получения украинской церковью томоса об автокефалии.

Справка. 31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта.

По последним данным, количество зарегистрированных ЦИК кандидатов в президенты Украины достигло 26 человек. Эта цифра побила рекорд 2004 года, когда было зарегистрировано 24 желающих стать главой государства.

Центральная избирательная комиссия должна установить результаты избирательной гонки до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина переселенцы голосование президентские выборы в Украине выборы в Украине парламентские выборы выборы-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

21:52
Расстрел у суда в Николаеве: в деле появились любопытные детали
21:41
Назван временно исполняющий обязанности Аласании на Общественном ТВ
21:27
Денисова рассказала, когда состоится передача украинцев из оккупированного Донбасса Видео
21:03
"Мой сын в 2014 ушел в Нацгвардию": Турчинов обвинил Гриценко в трусости и лжи
20:49
"Хочу развеять миф": обнародован внезапный прогноз, за кого пойдут голосовать переселенцы на выборах 2019 Видео
20:29
В России ушла из жизни звезда фильма "Операция "Ы"
20:03
Скабеева и Соловьев – табу: в Латвии запретили канал росТВ из-аз антиукраинской пропаганды
19:58
Порошенко будет тяжело убедить украинцев проголосовать за него снова - итальянские СМИ
19:31
У Зеленского назвали кураторов трех ключевых направлений
19:08
"Высосал он с нее молодость, окоянный": Петросяна обстебали из-за выхода в свет с любовницей Фото
18:59
Волкер озвучил условие встречи с Сурковым по Донбассу
18:36
Супрун предлагает легализировать в Украине марихуану
18:34
"В управлении бардак, с деньгами ж*па": Аласанию уволили с поста главы "Общественного телевидения"
18:30
"Грубое вмешательство": Путин пообещал защитить права верующих в Украине Видео
18:06
Россия хочет убрать Порошенко и привести к власти лояльный парламент - разведка США
18:02
Чего ждать от курса доллара: финансист объяснил, как от войны ФРС с Трампом выиграет гривна Видео
17:30
Чат с энергетическим экспертом Дмитрием Маруничем
17:28
В сеть попала пиратская версия трека Kazka для нацотбора Евровидения Видео
17:06
Холоднее, чем в Антарктиде и Сибири: США парализовали 50-градусные морозы Фото Видео
17:01
В МИД рассказали, сколько в России сейчас "официальных" украинцев
16:57
Нацотбор на Евровидение-2019: песни участников Видео
16:29
В Сеть "залили" яркое видео атаки ВСУ на позиции боевиков на Донбассе Видео
16:18
Кличко сообщил о расторжении договора по застройке Осокорков
15:41
Глава охраны Порошенко рассказал, сколько раз на того покушались в 2018-м
15:35
Зеленский впервые вышел на первое место в предвыборных предпочтениях - опрос
15:25
"Это было до томоса": Епифаний объяснил, почему помянул Кирилла Видео
15:16
В "Народном фронте" не исключили выдвижения Яценюка в президенты
14:56
Топлес с полуобнаженным мужчиной: Кара Делевинь разделась для рекламной кампании
14:56
Ниже Гондураса и Зимбабве: Украина оказалась на задворках рейтинга безопасных стран мира
14:28
"Каких-то два часа на Гиперлупе": Бориспольский экспресс снова сломался и задымил Фото Видео
13:55
"Опасные сосульки и ледяные лужи": синоптик дала прогноз погоды для Украины на начало февраля Видео
13:54
"Потапу спасибо": фанаты заметили на фото Каменских интересную деталь
13:48
Порошенко во втором туре уступил бы почти всем соперникам - социологи
13:13
Волкер рассказал о самой большой ошибке Путина в Украине
13:08
"А Анька без трусов": Седокова не надела на концерт нижнее белье Видео
12:43
На телеканале Плюсплюс стартует февраль мировых премьер
12:40
"Там нет благодати" : Патриарх Кирилл "попер буром" на ПЦУ Видео
12:18
"Такая сладенькая": Даша Астафьева показала аппетитные формы на пикантных фото Фото
12:12
США уходят из Афганистана: почему это плохо для Украины мнение
12:05
Лукашенко не сможет сопротивляться, если Путин захочет поглотить Беларусь - дипломат
11:58
Немецкие СМИ: главный соперник Порошенко – Зеленский, а не Тимошенко
11:50
Официально: Ани Лорак развелась с Муратом Налчаджиоглу Видео
11:46
"Мечта любого мужчины": Вера Брежнева в бикини похвасталась стройной фигурой
11:41
"Единство россиян и украинцев": Кирилл размечтался о поездке в Украину Видео
11:08
"Вечно пьяный дегенерат": Боевики Ходаковский и Басурин устроили заочную склоку
10:55
Волкер назвал главную проблему Минских договоренностей Видео
10:50
Девушка дня Instagram: модель нижнего белья и бикини Бонни Мюллер Фото
10:38
В Берлине объяснили, почему Германия рьяно "топит" за "Северный поток - 2" Видео
10:24
В Украине вступил в силу закон о переходе религиозных общин в ПЦУ Видео
10:04
Принц Гарри "слинял" от беременной Меган Маркл, чтобы "накатить" в любимом пабе
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться