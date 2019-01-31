"Хочу развеять миф": обнародован внезапный прогноз, за кого пойдут голосовать переселенцы на выборах 2019

За кого пойдут голосовать переселенцы на выборах 2019 / Корреспондент

На президентских выборах 2019 в Украине переселенцы не станут голосовать за пророссийских кандидатов. Однако и нынешней власти они не доверяют.

Об этом заявил председатель Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин, пишет Обозреватель.

"88% переселенцев не доверяет никому из действующих политиков власти", – рассказал он.

При этом Калинин уточнил, что в антирейтинге не было оппозиционных политиков, например, Владимира Зеленского и Анатолия Гриценко.

"Но мне хотелось бы развеять миф, что переселенцы будут голосовать за пророссийского кандидата. Это неправда. Переселенцы – это люди, которые были вынуждены уехать с украинской территории. Они выбрали Украину, они выбрали Европу, поэтому они будут голосовать за проевропейских кандидатов", – пояснил глава ассоциации.

Напомним, Зеленский впервые вышел на первое место в предвыборных предпочтениях. Действующий президент Петр Порошенко также нарастил свой рейтинг. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного тремя социологическими компаниями (Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова).

А вот согласно данным социологической группы Рейтинг, Порошенко во втором туре уступил бы почти всем соперникам. Группа лидеров президентской гонки в целом остается неизменной.

Ранее социологи называли лидеров президентских и парламентских выборов-2019 в Украине, а также уточнили место Порошенко в президентском рейтинге после получения украинской церковью томоса об автокефалии.

Справка. 31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта.

По последним данным, количество зарегистрированных ЦИК кандидатов в президенты Украины достигло 26 человек. Эта цифра побила рекорд 2004 года, когда было зарегистрировано 24 желающих стать главой государства.

Центральная избирательная комиссия должна установить результаты избирательной гонки до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).