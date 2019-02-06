Вакарчук пожевал сопли и сдался без боя Порошенко - политолог

Святослав Вакарчук / кадр из видео

Своим бездействием певец Святослав Вакарчук подыграл Петру Порошенко и потерял потенциальных сторонников.

Такое мнение выразил политолог Анатолий Октисюк, назвавший музыканта своим самым сильным политическим разочарованием в этом сезоне.

"Я скажу честно скажу, что ждал до последнего, когда он "выстрелит" и скажет - "Иду на Вы"! Целый год он промывал мозги обществу и западным партнерам про изменение системы, новые лица, борьбу с коррупцией и перезагрузке власти. А что в итоге? Пожевал сопли и "сдался без боя", - написал Октисюк на своей странице в соцсети Facebook.

Читайте такжеПолитолог: от решения Вакарчука "сняться" выигрывает ЗеленскийОн отметил, что из-за нерешительности Вакарчука рейтинги Порошенко подросли на 3-5%.

"Почему Вакарчуку не хватило политической эрекции, чтобы идти в президенты? Певец имел шанс подтянуть под себя не фартового Гриценко и хитрого Садового, а остальные либералы сами побежали бы под такой ​​зонт. И если бы Вакарчук пошел, то вполне возможно, во втором туре мы бы выбирали между ним и Зеленским", - резюмировал политолог.

Ранее Вакарчук официально объявил, объявил, что не будет принимать участие в выборах президента 2019 в Украине.

Певец уточнил, что вместе со своей командой он будет работать ради победы "проевропейских сил.