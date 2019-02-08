Акцию против Зеленского во Львове организовала "Свобода" по заказу БПП – СМИ

Неизвестные люди в камуфляже пытались устроить провокацию / Фото: скриншот видео ТСН

Накануне благотворительного концерта Квартала 95 во Львове группа людей выпустила против участия Владимира Зеленского в выборах президента, объясняя свою позицию тем, что шоумен не может избираться на высший пост и быть главнокомандующим в воюющей стране.

Как говорится в сюжете ТСН, накануне в СМИ появился анонс акции, а в городе были развешены билборды с "черным пиаром" в отношении Зеленского.

Участники акции попытались дискредитировать Зеленского, который сейчас является лидером президентского рейтинга, поэтому были привлечены экс-бойцы АТО.

Местные СМИ выяснили, что заказчиком акции является львовский "хозяин" партии "Свобода" Игорь Кривецкий, который также известен, как криминальный авторитет по прозвищу Пупс. Эту информацию косвенно подтвердили источники в правоохранительных органах.

Важен также тот факт, что анонс упомянутой акции появился на сайте "Депо". Данный ресурс входит в издательский дом, владельцем которого является народный депутат из БПП Вадим Денисенко.

Зеленский поговорил с участниками протеста. Сорвать концерт Квартала 95 провокаторам не удалось. Он прошел без эксцессов, публика приветствовала актеров аплодисментами.

Ранее сообщалось, что в полиции инициировали уголовное производство по факту незаконной слежки за одним из кандидатов в президенты. Позже СМИ писали, что за Владимиром Зеленским следили сотрудники Службы безопасности Украины.

Затем народный депутат Антон Геращенко сообщил, что за Зеленским могли следить представители украинских спецслужб или журналисты.