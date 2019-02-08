Геращенко сказал, кто мог следить за Зеленским

За Владимиром Зеленским могли следить представители спецслужб Украины или журналисты, сказал нардеп / instagram

Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко сообщил, что за юмористом, кандидатом в президенты Владимиром Зеленским могли следить представители украинских спецслужб или журналисты.

Зеленский передал правоохранителям фотографии и видео, на которых запечатлены следившие за ним автомобили, рассказал политик в программе Бацман на телеканале 112 Украина.

"…Владимир Зеленский подал заявление в Национальную полицию о том, что, по его данным, когда он находился в городе Одесса и в городе Киев, за ним постоянно следовали автомобили с номерами, которых не существует, то есть поддельные номера", — отметил собеседник.

Нардеп добавил, что "в одном случае в Одессе была задержана машина, была вызвана патрульная полиция". "Лица, находящиеся в этой машине, вместо того, чтобы предъявить документы, закрылись… по мнению Зеленского, за ним следят сотрудники правоохранительных органов Украины", — заявил Геращенко.

Читайте такжеЗеленский возглавил президентский рейтинг с серьезным отрывом от Тимошенко"…внесли следователи Национальной полиции это в единый реестр криминальных правонарушений, будут допрошены лица, изучено, что это за автомобили, сверены номера, которые были... И я хочу сказать, что это тревожный звоночек…", — сказал народный избранник.

"Это могут быть и представители спецслужб украинских, которые, к сожалению, грешат иногда тем, что хочется больше знать о том, что знать не нужно. Второе, это могут быть журналисты…", — отметил он.

Ранее сообщалось, что в полиции инициировали уголовное производство по факту незаконной слежки за одним из кандидатов в президенты. Позже СМИ писали, что за Владимиром Зеленским следили сотрудники Службы безопасности Украины.

Справка. 31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта.

Центральная избирательная комиссия должна установить результаты избирательной гонки до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).