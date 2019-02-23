Зеленский выигрывает и у Порошенко, и у Тимошенко – политолог

Политолог выделил преимущество Зеленского в сравнении с другими лидерами избирательной гонки / ZIK

Известный политолог Владимир Фесенко оценил шансы на победу в президентских выборах трех нынешних лидеров избирательной гонки.

"Есть данные социологии, сейчас уже почти все начали замерять комбинации второго тура. Если в этой троице оценивать комбинации, то по данным социологов Зеленский выигрывает и у Порошенко, и у Тимошенко. У Порошенко он выигрывает с двукратным разрывом", - заявил он в эфире Радио Новое время.

По словам Фесенко, важным будет фактор явки, поскольку у Тимошенко избиратели более дисциплинированные. Зеленского в значительно степени поддерживает молодежь и аполитичные люди, которые могут просто не пойти на выборы.

Читайте такжеУ Зеленского прояснили его позицию по войне на Донбассе"Если у Зеленского явка во втором туре будет ниже, а Тимошенко мобилизует всех своих сторонников, то тогда рейтинги могут выровняться", - считает эксперт.

По словам политического аналитика, если во второй тур выйдут Порошенко и Зеленский, то важным станет мнение электората с востока и юго-востока страны.

"Потому что Зеленский для многих русскоязычных жителей Украины - свой, а Порошенко для многих из них - чужой, в том числе из-за нынешней его такой воинствующей позиции", - уточнил он.

Напомним, согласно данным всеукраинского опроса, проведенного Институтом социальных технологий "Социополис", Зеленский окончательно закрепился в лидерах предвыборной гонки.

Ранее издание The Independent написало, что у Зеленского огромные шансы стать президентом Украины. Недоверие большинства украинцев к старой гвардии политиков сыграет в пользу Зеленского на предстоящих выборах.