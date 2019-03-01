Эксперт рассказал, как снятие кандидатуры Садового и "Свинарчукгейт" ударят по Порошенко

Политолог оценил эффект от снятия кандидатуры Андрея Садового

Снятие кандидатур Андрея Садового и Дмитрия Гнапа является правильным и прагматичным решением, ведь они преодолели собственные амбиции и иллюзии, что не так просто.

По мнению политолога Владимира Фесенко, это вряд ли даст лидеру Гражданской позиции + 10% голосов избирателей.

"Но его рейтинг точно возрастет, минимум на 1-1,5%. А если возникнет кумулятивный эффект, который затронет тех избирателей, которые колеблются (а их много), тогда рост может быть и больше", - написал он в Facebook.

По его мнению, в результате "Свинарчукгейта" и других событий, электоральные потери могут быть и у президента Петра Порошенко.

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"По некоторым последним опросам он уже теряет. Вследствие объединительных процессов в демократической оппозиции у Гриценко вновь может появиться шанс побороться за выход во второй тур. "Большая тройка" может превратиться в "большую четверку", и, кто знает, может и в "большую пятерку", - предположил эксперт.

Он не исключил, что также может сняться с выборов Евгений Мураев, а это может увеличить шансы Юрия Бойко.

"По сегодняшним данным опроса центра София Бойко вплотную приблизился к Порошенко. А на второе место уверенно вышла Ю.Тимошенко. Так что, интрига президентских выборов только закручивается", добавил Фесенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в пользу лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко готов снять свою кандидатуру кандидат в президенты Дмитрий Гнап.