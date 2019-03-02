Выборы-2019: стало известно, сколько ЦИК хочет потратить на печать бюллетеней

ЦИК планирует потратить на печать и упаковку бюллетеней более 166 млн гривен / УНИАН

В Центральной избирательной комиссии решили потратить на услуги по изготовлению и упаковке избирательных бюллетеней свыше 166 млн гривен.

Соглашение на предоставление Центризбиркому услуг готовится, говорится на сайте Госзакупок.

На ресурсе системы госзакупок ProZorro появилась информация, что изготовлением и упаковкой бюллетеней для ЦИК займется госпредприятие "Полиграфический комбинат "Украина" за более чем 166 млн 365 тысяч 472 гривны.

ЦИК планирует потратить на печать и упаковку бюллетеней более 166 млн гривен / Скриншот с dzo.com.ua

Центризбирком планирует потратить на печать и упаковку бюллетеней более 166 млн гривен / Скриншот с prozorro.gov.ua

Напомним, 31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта.

Количество зарегистрированных ЦИК кандидатов в президенты стало рекордным — достигло 44 человек. Председатель Центризбиркома Татьяна Слипачук говорила, что в Украине насчитывается более 29 млн избирателей.