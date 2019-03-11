Зеленский заявил о готовности работать под видеонаблюдением и озвучил опасения

Владимир Зеленский готов сделать из президентского кабинета круглосуточную телестудию / фото gordon.ua

Кандидат в президенты Украины и известный шоумен Владимир Зеленский в случае победы на предстоящих выборах готов поставить в кабинете круглосуточную камеру видеонаблюдения.

Зеленский обсудил с экспертами темы инноваций, стартапов и IT-сектора в Украине и политической сфере. Видео опубликовано на Yutube-канале Зе! Президент.

Кандидат в президенты подчеркнул, что чиновник, который всю рабочую смену находится в объективе телекамеры, не станет свободно осуществлять противоправную деятельность. Эксперты ему возразили, что коррупционеров остановят не камеры, а реальное наказание за нарушение закона. Некоторые аналитики высказали мнение, что люди не хотят камеры в кабинетах чиновников, им важно доверять и получать качественный результат работы представителей власти.

Зеленскому задали вопрос о том, готов ли он после победы на выборах поставить в кабинет президента видеокамеру.

"Конечно, я готов. Но есть серьезный момент. Это госбезопасность. Это серьезный момент", - подчеркнул он.

Напомним, социолог выяснили, что шоумен Владимир Зеленский обошел действующего президента Петра Порошенко не только предвыборной гонке, но и по рейтингу доверия.