Массовка на автобусах и стычки на митинге: стала известна стоимость форума Порошенко в Днепре

На форум Петра Порошенко массовку свозили автобусами / Reuters

Форум Региональный Совет. Стратегия 2019, который недавно состоялся в Днепре с участием президента Петра Порошенко, обошелся областному бюджету в 2,5 млн грн., соглашение было заключено с ФЛП Молотова О.Г.

При этом для обеспечения подвоза участников форума 4-5 марта были наняты не менее десяти автобусов, что обошлось в 68 тысяч грн, пишут Наші гроші.

Аренда звукового, светового и компьютерного оборудования обошлась в 1,17 млн грн, аренда залов в центре Менора 0,39 млн грн, кофе-брейк на 3 тысячи персон 0,34 млн грн. Также значительные суммы ушли на оформление - более 1,6 млн грн.

В то же время по данным наблюдателей Опоры, 5 марта на Форум при участии Петра Порошенко не допустили две международные миссии наблюдателей от ОБСЕ и ЕNЕМО.

Также отмечается, что во время митинга с участием Порошенко, состоявшегося вечером того же дня, наблюдатели зафиксировали беспорядки.

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Группа людей с плакатами выкрикивала: "Свинарчуков за решетку". Против этих возгласов выступила другая группа лиц – вероятно представители АТО, некоторые из них замечали: "Вас сюда не звали".

Подчеркивается, что между этими группами лиц возникла перепалка, которая сопровождалась толкотней и взаимными оскорблениями. Примерно в это время во время выступления Порошенко, небольшая группа людей начала выкрикивать провокационные вопросы, после чего люди в штатском вывели из толпы мужчину. Одна из общественных организаций, зарегистрированная в городе Харькове "Потон", сообщила, что лидеру этой организации в Днепре подожгли машину.

Как сообщалось ранее, президент Петр Порошенко в ходе визита в Запорожскую область по непонятным причинам сорвал шапку с головы девушки, находящейся в толпе людей. Позже, во время другой встречи с избирателями, он схватил мужчину за нос.