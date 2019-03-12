"Родили фейк": Ирина Геращенко возмутилась "бегству Порошенко" с митинга

По словам политика, президент, наоборот, спешил пообщаться вживую со своими избирателями.
Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко возмутилась разгоняющемуся по сети фейку, на котором президент Петр Порошенко якобы убегает от возмущенных представителей Нацкорпуса.
Политик отметила, что фото было вырвано из контекста, что и позволило проводить манипуляции общественным мнением.
"Как рождается фейк. В сети, печатных и электронных СМИ - очередная зрада, президент убегает от народа. На самом деле, все наоборот: президент идет к избирателям, общаться. Не со сцены, не через железный забор, как некоторые оппозиционные оппозиционеры и опозиционерки – напрямую", - написала Геращенко, выложив галлерею снимков, на которых видно, как президент спешит встретиться с избирателями.
Геращенко также отметила, что в фейковой новости, которая разгоняется по сети, пишут, что это Черкассы, а на самом деле снимки были сделаны во время встречи с избирателями в Житомире.
Ранее пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил, что глава государства не убегал с митинга в Житомире.