Гриценко озвучил имя своего кандидата на пост премьер-министра

Садовому могут предложить пост премьера / Фото: Facebook/Анатолий Гриценко

Лидер партии Гражданская позиция и кандидат в президенты Анатолий Гриценко намерен в случае победы на выборах предложить пост премьер-министра Украины мэру Львова Андрею Садовому.

"Меня часто спрашивали, кого на посту президента Украины я хотел бы видеть премьер-министром. Это Андрей Иванович Садовый. Я уверен, что этот человек сделает достойное дело. Теперь уже в общегосударственном масштабе. Он знает экономику, социальную сферу, знает, что болит у людей. У нас не будет конфликта между президентской и правительственной вертикалями. Мы получим большинство в парламенте ", - написал он в Facebook.

Как ранее сообщалось, ранее Андрей Садовый снял свою кандидатуру с выборов в пользу Анатолия Гриценко.

Напомним, политолог высказал мнение, что снятие кандидатуры Андрея Садового в пользу Анатолия Гриценко может сработать как синергетический эффект за счет тех избирателей, кто еще не определился со своим выбором.