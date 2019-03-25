Гусь идет на выборы: интернет-мем показывает, как правильно проголосовать

Гусь предупредит украинцев от ошибок во время голосования / Фото: Минюст

Министерство юстиции инициировало общенациональный просветительский проект, в рамках которого были созданы видеоролики Гусь идет на выборы, которые разъясняют права граждан во время выборов.

"Этот инструмент является чрезвычайно важным и интересным для большого количества украинских избирателей - молодежи, которая воспринимает сейчас информацию через социальные сети, интернет. И сегодня мы предлагаем ряд информационных роликов, где основным героем является популярный украинский персонаж Гусь, который разъясняет, как воспользоваться своим правом голоса, как пойти на избирательный участок, проверить, есть ты в списках избирателей, каким образом проконтролировать законность волеизъявления и зафиксировать факты нарушений ", - цитирует Укринформ министра юстиции Павла Петренко.

/ Фото: Минюст

Ведомство подготовило четыре ролика с интернет-персонажем Гусем, которые будут распространен накануне выборов. Видеоинструкция охватит большой пласт информации. Начнет Гусь свое повествование с того, как найти себя в списках избирателей.

"Мы выбрали для проекта Гуся, так как он уже известный, средний охват одного поста Гуся - от 2 млн человек", - пояснила иллюстратор, дизайнер и автор этого персонажа Надежда Кушнир.

Видеоролики будут распространяться через соцсети и СМИ, а также через территориальные управления юстиции, бюро и центры системы бесплатной правовой помощи. Кроме прочего, их намерены транслировать в общественном транспорте для максимального охвата аудитории.

Гусь йде на вибори! Друзі, скористайтесь вашими виборчими правами - прийдіть на виборчу дільницю 31 березня та проголосуйте за наступного Президента України. А в нашому ролику Гусь пояснить, як це зробити. #ГусьЙдеНаВибори #Гусь #ГусьМаєПраво #ЯМаюПравоГолосу Опубликовано Міністерство юстиції України Понедельник, 25 марта 2019 г.

Напомним, ранее Гусь появился в столичной подземке, где давал пассажирам советы в шуточной форме.