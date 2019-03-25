Почти по Гоголю: под Киевом покойник назначен секретарем избиркома

25 марта 2019, 20:53

Мужчина умер полтора года назад.

Выборы
Выборы / УНИАН

В Вышгороде Киевской области на 96-м избирательном округе секретарем избирательной комиссии назначен человек, который уже полтора года как ушел из жизни.

"В приложении к вышеупомянутому постановлению зафиксировано, что секретарем УИК №320348 назначен Прокопенко Сергей Владимирович от кандидата в президенты Николая Габера", - сообщает гражданская сеть Опора.

Родственники Прокопенко документально подтвердили, что мужчина умер, предоставив копию свидетельства о смерти. Близкие мужчины подтвердили, что он ранее имел опыт работы на избирательном участке.

"Сотрудники полиции должны тщательно проверить вероятность подделки документов, поскольку другие логические объяснения того, как человек, которая погибла два года назад, могла лично подписать заявление на согласие быть членом УИК просто отсутствуют. Кроме того, нужна тщательная проверка всех представлений на членов УИК, ОИК получила 96-го ИО. Ведь подделка избирательной документации является уголовным правонарушением, за которое предусмотрена ответственность ч. 158 Уголовного Кодекса Украины", - заявили в Опоре.

/ Фото: Опора

Напомним, ранее активисты Опоры зафиксировали, что президент Петр Порошенко мог использовать совет регионального развития для скрытой агитации в свою пользу как кандидата в главы государства.

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Опора мертвый избирательная комиссия
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