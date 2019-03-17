Порошенко заподозрили в скрытой агитации

17 марта 2019, 11:01

В листовках указано, что "План перспективного развития Белой Церкви" разработан по указу президента Украины от 6 декабря 2018 года.

Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко / УНИАН

Президент Петр Порошенко мог использовать совет регионального развития для скрытой агитации в свою пользу как кандидата в главы государства.

Об этом сообщает общественная сеть ОПОРА.

"В Белой Церкви (Киевская обл.) в жилых домах распространяют карты города с "перспективным планом развития". На карте обозначены объекты, которые будут финансироваться в 2019-2021 гг., и размещены фото мэра города Геннадия Дикого и кандидата в президенты Петра Порошенко. На конвертах, в которых распространяются материалы, есть подписи "Совет Регионального Развития" и "Президент Украины Петр Порошенко", - отмечают в ОПОРЕ.

В листовках указано, что "План перспективного развития Белой Церкви" разработан по указу президента Украины от 6 декабря 2018 года.

"Подобные материалы от "Совета регионального развития" распространяют не только в Киевской, но и... в Винницкой, Закарпатской, Ровенской областях", - говорится в сообщении.

Ранее экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в интервью DW высказал мнение, что в случае победы Петра Порошенко на выборах Украина "просто прекратит свое существование".

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Украина Петр Порошенко Белая Церковь Киевская область выборы-2019 предвыборная агитация
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