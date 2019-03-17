Порошенко предложил молодым украинцам променять деньги на престиж

Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в его стране стало снова престижно быть военнослужащим.

"Деньги - далеко не главный приоритет, ведь сегодня быть военным - это снова престижно. Тысячи юношей и девушек связывают с армией свое будущее", - сказал Порошенко в ходе поездки в Полтавскую область в субботу, 16 марта.

Он отметил, что с 1 апреля снайперы, десантники и военные горно-штурмовых бригад на передовой получат по 24 тыс. гривен.

По словам Порошенко, вооруженные силы страны были восстановлены не с нуля, а с "глубокого минуса".

"Восстановили - неправильно сказать. И я это знаю точно как верховный главнокомандующий. Потому что мы их создали с нуля, или даже не с нуля, а с глубокого минуса", - подчеркнул он.

Ранее экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в интервью DW высказал мнение, что в случае победы Петра Порошенко на выборах Украина "просто прекратит свое существование".

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.