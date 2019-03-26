Стало известно, сколько денег потратил Порошенко на предвыборную кампанию

Петр Порошенко и Юлия Тимошенко / 112 Украина

Президент Петр Порошенко, лидер фракции Батькивщина Юлия Тимошенко и замглавы фракции Оппозиционного блока в Раде Александр Вилкул среди 39 кандидатов использовали больше всего денежных средств для своей избирательной кампании.

Об этом свидетельствуют поданные кандидатами в ЦИК промежуточные финансовые отчеты, сообщает портал Українськi Новини. По состоянию на 18 марта Порошенко потратил 407,8 млн гривен, Тимошенко – 163,7 млн, а Вилкул – 111,4 млн.

Также известно, что все средства в избирательном фонде Порошенко внесены исключительно им самим, в то время как фонд Тимошенко наполнен только за счет партийных средств Батькивщины, а фонд Вилкула состоит лишь из добровольных взносов физических и юридических лиц.

По наличествующим данным, более половины суммы они потратили на использование СМИ: Порошенко – 62% фонда, Тимошенко – 72%, Вилкул – 87%.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Центризбирком напечатает вдвое больше необходимого бюллетеней для президентских выборов-2019.