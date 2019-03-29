Политолог объяснил опасность второго срока Порошенко

Петр Порошенко / Reuters

Второй президентский срок Порошенко является наиболее опасным для Украины. Такое мнение высказал политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.ком Сергей Гайдай во время чата на Главреде.

"Он (Порошенко, - ред.) и за эти пять лет своего президентства показал, что готов бороться с политической конкуренцией непозволенными и неэтичными методами. Для этого он мобилизует СБУ, прокуратуру. Настраивает через свои СМИ и работу в информационном пространстве нетолерантность, агрессию, разделение общества на "своих" и "чужих", "друзей" и "врагов", - отмечает Гайдай.

По его словам, Порошенко пытается повторить опыт Путина в Украине и с этим связаны удивительные совпадения в предвыборных ходах президента РФ и Украины.

"Избрав Порошенко на второй президентский срок, избиратели дадут ему мандат действовать еще куда более цинично и куда более радикально. И это, конечно же, будет большой опасностью для страны", - считает Гайдай.

Ранее эксперт заявил, что если Порошенко пойдет на второй срок, то Украина погрузится в политический кризис.