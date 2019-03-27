Политолог объяснил, как команда Порошенко внедряет идеологию Путина по расколу Украины

27 марта 2019, 03:38

Петр Порошенко использует деструктивные и антиукраинские лозунги, считает Александр Доний.

Путин, Порошенко
Команда Порошенко внедряет идеологию Путина, считает эксперт / Reuters

Президент Петр Порошенко позаимствовал у российского лидера Владимира Путина не только предвыборные лозунги, но и многие технологии, считает экс-народный депутат Украины, глава художественного объединения Последняя баррикада Александр Доний.

Одной из них он назвал подчинение медиа, которые находятся в руках олигархов и которые начали согласовывать свою информационную политику с Администрацией президента или СБУ.

"Это - идеальная для Порошенко модель государства, которую он начал внедрять. И, к сожалению, многое ему удалось внедрить. В частности, согласно мониторингу, не среди "говорящих голов", а в новостных строчках критики Порошенко оказалось меньше, чем критики Януковича во времена президентства Януковича. Парадокс! Но оказалось, что Януковича при нем в новостях можно было критиковать гораздо чаще, чем Порошенко сейчас. То есть нынешняя власть четко взяла под контроль медиа", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

Еще одной опасной технологией эксперт считает внедряемый командой Порошенко лозунг: "Тот, кто против Порошенко - то за Путина".

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"Это - деструктивный и антиукраинский лозунг, раскалывающий наше общество. Помните, сколько было шума, когда против Ющенко использовались картинки с разделением Украины на "три сорта". Тогда мы считали, что это - раскол Украины. А сейчас те же люди, которые считали, что это был раскол Украины, внедряют абсолютно антиукраинский лозунг: "Тот, кто против Порошенко - то за Путина", - пояснил он.

Он назвал это абсолютно антиукраинской инициативой: "Следовательно, они раскалывают Украину и не думают об этом, или даже боятся думать. Получается, что они – путинцы, ибо Путин заинтересован во внутреннем расколе Украины".

Доний добавил, что действующая власть не просто ворует лозунги у Путина - она внедряет идеологию Путина по расколу Украины для того, чтобы потом уничтожить ее, именно поэтому режим Порошенко является наиболее комфортным для Путина.

Напомним, ранее Доний объяснил, почему Порошенко после выборов "светит" скамья подсудимых.

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Россия Украина Петр Порошенко Владимир Путин выборы-2019 Александр Доний
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