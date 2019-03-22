Аналитик объяснил, почему Порошенко после выборов "светит" скамья подсудимых

Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

У президента Петра Порошенко чрезвычайно большие шансы попасть на скамью подсудимых после президентских выборов, заявил экс-народный депутат Украины, глава художественного объединения Последняя баррикада Александр Доний.

"Поэтому он будет делать все, чтобы на эту скамью подсудимых не попасть. Из-за этого в Украине колоссально возрастает опасность возможных фальсификаций на выборах и даже силового противостояния. Ведь речь идет не о том, кто станет президентом, а о том, не предстанет ли нынешний президент перед судом", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

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Он также отметил, что ощущение физической опасности, о котором говорил беглый экс-президент Виктор Янукович, очевидно, было одним из факторов, почему он применил оружие против собственного народа.

"Поэтому у нас очень большие риски, связанные именно со страхами Порошенко", - добавил Доний.

Напомним, ранее Доний объяснил массовою поддержку Владимира Зеленского.