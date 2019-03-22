Аналитик рассказал, почему украинцы массово поддерживают Зеленского

Владимир Зеленский / GettyImages

Политический аналитик, экс-народный депутат Украины, а также глава художественного объединения Последняя баррикада Александр Доний, отвечая на вопросы читателя во время чата для Главреда, дал оценку высоким уровням поддержки населения страны у Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука.

"Можно выделить 21 тенденцию: три положительных, шесть нейтральных и 12 отрицательных.Среди нейтральных одна из тенденций - это как раз феномен неполитических политиков. Он мог реализоваться на Вакарчуке, но тот не решился принять участие в выборах. Поэтому этот феномен реализовался на Зеленском. В чем он заключается? Рано или поздно общество должно было дать пощечину всему политикума. Потому что если оказалось, что воруют и "левые", и "правые", и бывшие "регионалы", и постмайдановцы, если врут и те, и те, если пренебрегают Конституцией и те, кто были за Януковича, и те, кто за Порошенко, то рано или поздно у части общества должен был вызреть сопротивление и готовность голосовать за абсолютную альтернативу, то есть неполитических политиков - тех, кто решается идти в политику, но у кого нет политической истории", - считает эксперт.

Читайте также"Нужна третья революция": Вакарчук рассказал о выборах 2019, Зеленском и встречах с ПорошенкоПо мнению Дония, именно вышеуказанный фактор, помноженный на медийную поддержку и привел к тому, что Зеленский регулярно лидирует во всех предвыборных опросах.

"Таким оказался Зеленский, и в этом заключается его феномен. Конечно, он подкреплен популярностью, полученному благодаря массовому воздействию телевидения, поэтому есть такие феноменальные рейтинги, с которым уже приходится считаться не только части общества, которое готово за него голосовать, но и всем украинским гражданам.Некорректно говорить о том, что Зеленский собрал все голоса "протывсихов", так графа "против всех" всегда набирала лишь несколько процентов. А за Зеленского это позитивное голосование. Просто в своей основе оно имеет отвращение к абсолютно злокачественной опухоли, которую представляет из себя украинский политикум - как провластный, так и оппозиционный. Этот политикум - гнилой", - высказался эксперт.

Как полагает Доний, в целом политическая система Украины давно вступила в период упадка.

"У нас происходит деградация политики. И это не "противсихство", а это - сопротивление против гниения политической системы. Просто он вылился именно в кандидатуре Зеленского, а могли бы быть другие. Возможно, кому-то хотелось более украинокультурной кандидата, которым является Вакарчук. Но больше никто не решился работать в этом пространстве. Поэтому все эти настроения аккумулировались в Зеленском. А чего хочет на самом деле Вакарчук - никто так и не понял. В свое время он был в Верховной Раде, и когда нужно было выбрать между концертами и законодательной деятельностью, выбрал концерты. Возможно, это ему более свойственно. Это - его право. Почему надо заставлять человека идти в политику, если концерты для нее более важными. Это - его право и его самореализация, поэтому не вижу в этом проблемы", - подытожил он.

Напомним, ранее Доний пояснил, как страх Порошенко повлиял на отмену статьи о незаконном обогащении, а также дал прогноз - "светит" ли "Л/ДНР" включение в состав России.

