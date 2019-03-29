"Пока мы воевали, Свинарчуки Порошенко грабили": во Львове президенту устроили "теплый" прием

В четверг вечером, 28 марта, во время визита во Львов президента Петра Порошенко партия Национальный корпус организовала акцию протеста.

Активисты держали в руках плакаты и баннеры с требованием наказать виновных в коррупции при закупках для военной промышленности.

В акции протеста участвовали представители 22 общественных организаций. Как сообщил корреспондент УНИАН с места события, его "лишили возможности задать вопросы президенту и к сцене его не подпустили".

Кроме того, отмечается, что во время встречи с избирателями на вопросы о коррупции Порошенко так и не ответил.

Напомним, ранее сообщалось, что на митинге Порошенко в Полтаве полиция жестко разогнала радикалов, в результате есть раненый.

Кроме того, на митинге Порошенко в Ивано-Франковске "титушки" напали на журналиста.