Главе избирательного участка на Львовщине светит до 7 лет тюрьмы за порчу бюллетеней

Полиция расследует порчу бюллетеней на Львовщине / УНИАН

Во Львовской области глава одного из избирательных участков поставила штамп "выбыл" напротив имени одного из кандидатов в президенты.

Женщина посчитала, что политик снялся с выборов, однако управление Нацполиции во Львовской области сообщило об открытии уголовного производства по факту порчи избирательных бюллетеней.

"Председатель одной из участковых избирательных комиссий испортила 180 избирательных бюллетеней, поставив штамп "Выбыл" напротив фамилии одного из кандидатов на пост президента Украины, поскольку считала, что он "снялся с выборов", – пояснили в Нацполиции.

Согласно сообщению, об инциденте, который произошел 28 марта, в Каменско-Бугский отдел полиции сообщили накануне.

Уголовное производство открыли по статье о "предоставлении ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов". Досудебное расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что в "день тишины" в субботу, 30 марта, зафиксировали 159 заявлений о нарушениях избирательного законодательства.