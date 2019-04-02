Выборы 2019: социолог назвала условие, при котором Порошенко победит во втором туре

2 апреля 2019, 06:15

На рейтингах Порошенко отразились коррупционные скандалы, отметила эксперт.

Эксперт сообщила, что Петр Порошенко может победить во втором туре выборов 2019 при одном условии
Петр Порошенко может победить во втором туре выборов 2019 при одном условии, сообщила эксперт / Главред

Во втором туре выборов президента Украины 2019 кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко победит, если большинство украинцев решит, что его конкурент Владимир Зеленский является неподходящей кандидатурой на этот пост.

Во втором туре выборы в Украине 2019 большинство избирателей будет голосовать не за какого-то кандидата, а против кого-то, рассказала социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина во время чата на Главреде.

По словам собеседницы, чтобы победил Порошенко, "большинство граждан должно не столько чувствовать симпатию к нему, сколько решить, что Зеленский является неподходящим кандидатурой на пост президента". 

"А чтобы победил Зеленский, большинство должно решить, что Порошенко является неподходящим кандидатурой", — отметила Бекешкина.

Социолог добавила, что коррупционные скандалы, и не только в оборонке, отразились на рейтингах нынешнего украинского лидера.

Читайте такжеПобеда любой ценой: какие технологии помогли Порошенко выйти во второй тур"Собственно, это основная причина, что действующий президент имеет настолько низкий рейтинг, несмотря на явные достижения во внешней политике страны", — заявила эксперт.

"Другое дело, что часть избирателей голосовала за Порошенко, несмотря на свое неприятие, поскольку это было голосование не столько за Порошенко, сколько против двух других кандидатов", — сказала она.

Напомним, 31 марта прошел первый тур выборов президента Украины 2019. В выборах приняло участие рекордное число кандидатов в президенты — 39, а явка избирателей достигла отметки в 63,48%.

Список кандидатов на пост президента

В избирательной гонке примет участие рекордное количество кандидатов — 39 человек.

Из-за этого бюллетень для президентских выборов 2019 года в Украине является самым большим за всю историю выборов.

А если выложить друг за другом все бюллетени, то их длина составит 24 тыс. 354 км - расстояние от Киева до столицы Уругвая, а плоскость, которую сможет покрыть продукция, достигнет 5 кв. км - как 70 футбольных полей.

Выборы президента Украины-2019: окончательный список кандидатов 

Игорь Шевченко: Самовыдвиженец, беспартийный. 48 лет, юрист, экс-министр экологии. Президент благотворительной организации "Успішна Україна".

Виталий Скоцик: Самовыдвиженец, беспартийный. 47 лет, экономист, экс-глава Аграрной партии Украины. Профессор кафедры коневодства и пчеловодства в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины.

Валентин Наливайченко: Кандидат от партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость". 52 года, экс-глава СБУ, лидер партии "Справедливость".

Сергей Каплин: Кандидат от партии "Социал-демократическая партия". 39 лет, депутат Верховной Рады Украины.

Анатолий Гриценко: Кандидат от политической партии "Гражданская позиция". 61 год, доцент кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия", бывший министр обороны Украины (2005 – 2007).

Виталий Куприй: Самовыдвиженец, беспартийный. 45 лет, народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Ольга Богомолец: Самовыдвиженка. 51 год, народный депутат Украины от партии "Блок Петра Порошенко", председатель комитета парламента по вопросам здравоохранения. Политик также является Заслуженным врачом Украины и певицей.

Геннадий Балашов: Кандидат от партии "5.10". 57 лет. Украинский предприниматель, блогер, политик и общественный деятель, лидер партии "5.10".

Александр Шевченко: Кандидат от партии "УКРОП". 47 лет, внефракционный народный депутат Верховной Рады VIII созыва.

Роман Насиров: Самовыдвиженец. 39 лет, экс-нардеп, с мая 2015 года – председатель Государственной фискальной службы Украины. В январе 2018 Кабмин уволил его с этой должности, однако Насиров обжаловал это решение в суде.

Юрий Бойко: Самовыдвиженец. 60 лет. Народный депутат Украины, член партии "Оппозиционный блок". Его кандидатуру поддерживает политсила "Оппозиционная платформа – За жизнь", которой он руководит вместе с Вадимом Рабиновичем. Бывший министр энергетики и угольной промышленности (2010-2012 годы) и вице-премьер-министр (2012-2014 годы).

Юлия Тимошенко: Кандидат от политической партии "Батькивщина", 58 лет. Народный депутат Украины с 1997 года. Была премьер-министром Украины в 2005 и 2007-2010 годах. Баллотируется в президенты уже третий раз.

Олег Ляшко: Кандидат от политической партии "Радикальная партия", 46 лет. Украинский политик, народный депутат Украины, бывший журналист. Лидер "Радикальной партии".

Александр Вилкул: Кандидат от партии "Оппозиционный блок – партия мира и развития", 44 года. Украинский политик, член партии "Оппозиционный блок" (в прошлом Партия регионов).

Аркадий Корнацкий: Самовыдвиженец, 65 лет. Народный депутат (фракция "Блок Петра Порошенко"). Украинский политический деятель и предприниматель.

Александр Мороз: Кандидат от партии "Социалистическая партия", 74 года. Украинский политик и общественный деятель. Был главой Верховной Рады Украины в 1994-1998 и 2006-2007 годах.

Илья Кива: Кандидат от партии "Социалистическая партия Украины", 41 год. Был советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и руководителем департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины. Лидер "Социалистической партии Украины".

Руслан Кошулинский: Кандидат от Всеукраинского объединения "Свобода", 49 лет. Украинский политик, народный депутат Украины VII созыва и заместитель главы Верховной Рады (VII созыва). Его кандидатуру поддержали Конгресс украинских националистов, "Правый сектор", движение "С14" и Организация украинских националистов.

Александр Данилюк: Самовыдвиженец, 37 лет. Член партии "Гражданское движение "Общее дело". Советник министра обороны Украины Валерия Гелетея на общественных началах с 15 июля по 5 ноября 2014 года.

Сергей Тарута: Кандидат от политической партии "Основа", 63 года. Народный депутат Украины, председатель совета директоров компании "Индустриальный союз Донбасса". В 2014 году был главой Донецкой областной государственной администрации.

Владимир Зеленский: Кандидат от партии "Слуга народа". 41 год. Украинский политик, шоумен, актер, сценарист, продюсер и руководитель "Студии Квартал-95".

Инна Богословская: Самовыдвиженка. 58 лет. Украинский политик и предприниматель, экс-депутат Верховной Рады, экс-председатель политической партии "Вече" и бывший член Партии регионов.

Игорь Смешко: Самовыдвиженец. 63 года. Украинский военный, политический и государственный деятель, председатель Комитета по вопросам разведки при президенте Украины (с 2014 года), советник президента, председатель СБУ (2003-2005 годах).

Николай Габер: Самовыдвиженец. 58 лет. Украинский политик болгарского происхождения, кандидат биологических наук, помощник народного депутата Верховной Рады Андрея Реки. Является членом "Патриотической партии Украины".

Юрий Деревянко: Кандидат от партии "Воля". 45 лет. Украинский политик, предприниматель и народный депутат Украины.

Роман Бессмертный: Самовыдвиженец. 53 года. Бывший вице-премьер-министр Украины, экс-представитель Украины в Трехсторонней переговорной группе в Минске, преподаватель Киевского национального университета культуры и искусств.

Виктор Бондарь: Кандидат от партии "Видродження". Предприниматель, депутат Верховной Рады Украины, бывший министр транспорта и связи Украины (2005 – 2006 годы) и экс-глава Днепропетровской государственной администрации (с 2007 по 2010 годы).

Руслан Рыгованов: Самовыдвиженец, беспартийный. 45 лет. Исполняет обязанности начальника государственного предприятия "Севастопольский морской рыбный порт".

Сергей Носенко: Самовыдвиженец, беспартийный. 50 лет. Старший управляющий директор ООО "Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина".

Виктор Кривенко: Кандидат от партии "Народный рух Украины". 37 лет. Депутат VIII созыва ВРУ от партии "Самопомич", затем – во фракции БПП, сейчас внефракционный. С мая 2017 года – глава партии "Народный рух Украины".

Андрей Новак: Кандидат от партии "Патриот". 46 лет. Украинский экономист, политолог, общественный деятель. Кандидат экономических наук. Работал консультантом при комитетах Верховной Рады и помощником народного депутата, был советником двух премьер-министров Украины.

Василий Журавлев: Кандидат от партии "Стабильность". Председатель партии и президент Федерации футбола Мариуполя.

Юрий Тимошенко: Самовыдвиженец. 57 лет. Боец Национальной гвардии, народный депутат Украины, в Верховную Раду его выдвигал "Народный фронт", но в январе 2019 года политсила исключила парламентария из своей фракции. Сечас он не входит ни в одну из фракций. 

Петр Порошенко: Самовыдвиженец, 53 года. Украинский политик, государственный деятель, пятый президент Украины, предприниматель и олигарх.

Юрий Кармазин: Самовыдвиженец, 61 год. Украинский политический деятель, судья, Народный депутат Украины 2-го, 3-го, 4-го, 6-го созыва, председатель политической Партии защитников Отечества.

Юлия Литвиненко: Самовыдвиженка, 42 года. Украинская телеведущая, генеральный продюсер радиостанции "Вести ФМ".

Александр Ващенко: Самовыдвиженец, 56 лет. Руководитель общественной организации "Власть народа".

Владимир Петров: Самовыдвиженец. Блогер и журналист. Подозреваемый по делу о якобы домогательствах к студентке КПИ Наталье Бурейко. Сейчас он находится под домашним арестом.

Александр Соловьев: Выдвиженец от партии "Умная сила". 45 лет. Лидер партии "Умная сила", экс-начальник отдела Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

В ходе выборов 2019 Украина социологи опросили украинцев, которые проголосовали, на выходе из участков — было проведено четыре экзит-полла. Эксперты выяснили, что в избирательной гонке лидером является Владимир Зеленский, второе место занимает Петр Порошенко, а третье — лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

В Центральной избирательной комиссии сообщали, что подсчитали большее количество протоколов. По результатам подсчета Зеленский с серьезным отрывом опережал Порошенко и Тимошенко.

Победителя выборов президента Украины 2019 в первом туре могли бы определить, если бы один из кандидатов в избирательной гонке получил больше половины голосов. В Центризбиркоме уже анонсировали второй тур выборов 2019 Украина. Во второй тур попадут кандидаты, которые по итогам первого займут первое и второе место. 

Результаты выборов 2019: когда объявят результаты голосования

Предварительные результаты выборов президента Украины появятся сразу после закрытия избирательных участков 31 марта в 20.00. Вначале это будут экзит-полы - результаты опросов украинцев на выходе из избирательных участков. Национальный экзит-пол 2019 проведут совместно фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова.

Официальные результаты выборов-2019 Центризбирком объявит в срок до 10 апреля. В этот же день ЦИК примет решение о проведении второго тура голосования, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50% + один голос).

Результаты голосования в первом туре опубликуют в "Голосе Украины" и "Урядовом курьере" до 13 апреля.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.

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