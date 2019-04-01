Зеленский теперь диктует правила игры в украинской политике – Zeit

1 апреля 2019, 17:59

Чтобы победить во втором туре Порошенко придется придумывать новую тактику.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Развлечения, приколы и необычные постановки: Зеленский все делал в этой избирательной кампании, чтобы выглядеть иначе, чем другие кандидаты в президенты. Об этом идет речь в материале немецкого издания Zeit, перевод которого публикует Главред.

Это невероятная история в украинской политике, которую нельзя назвать скучной. В канун Нового года Зеленский выдвинул свою кандидатуру на выборах, доминировал во всех соцопросах и сенсационно победил с лучшим результатом, чем прогнозировалось.

Смесь политики и стремления к радикальному новому – вот что привело к успеху 41-летнего комика из Кривого Рога. Кризис, война и коррупция повлияли на исход гонки: существует большое разочарование по поводу политического истеблишмента, который после революции на Майдане приблизил Украину к ЕС, но в то же время уступил в борьбе с коррупцией. Согласно недавнему соцопросу, 70% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении и надеются на радикальные перемены.

Читайте также"Итог массового разочарования шоколадным магнатом" - что говорят о победе Зеленского западные СМИТо, что украинская общественность мало знала во время избирательной кампании о программе совершенно неопытного Зеленского, похоже, не повредило ему. Многим было достаточно того, что он так радикально отличался от остальных 38 кандидатов. "Во времена, когда обещания постоянно нарушаются, кажется, что самая лучшая стратегия – не давать обещаний", - комментирует политический аналитик Балаш Ярабик. – В течение многих лет люди выбирали серьезных кандидатов, а сейчас решили проголосовать за комика и посмотреть, что будет дальше?"

Прежде всего, надежды, которые возлагали на президента Петра Порошенко, за которого пять лет назад проголосовали в первом туре 54% украинцев, не оправдались. Анна, 34-летняя секретарша, и ее мать, Лариса, учительница, по профессии, также голосовали за Порошенко в драматические дни после революции на Майдане, аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. Сегодня они разочарованы им и являются большими поклонниками сериала "Слуга народа". Две женщины проголосовали за Зеленского. "Конечно, мы не так много знаем о его программе, но мы ничего не ожидаем и от других политиков, которые руководили страной в течение 30 лет?" – говорит Лариса. – Конечно, мы надеемся, что он станет таким президентом в реальности, как в сериале", - говорит Анна.

Читайте такжеУ Порошенко остался только один способ поставить мат ЗеленскомуУ Зеленского есть свои скелеты в шкафу. Критики называют его "клоуном" или "марионеткой". При этом он не выделялся в предвыборной кампании ксенофобской риторикой или черным юмором. Порошенко показал себя, как гарант стабильности и, таким образом, смог мобилизовать в последние дни многих нерешительных избирателей. Выход во второй тур Порошенко оказался в тени сенсационной победы Зеленского. В конце концов, шансы президента на переизбрание ранее были очень мизерными, поэтому текущий успех можно засчитать в его пользу.

Чтобы победить Зеленского во втором туре через три недели, Порошенко придется придумывать новую тактику. Пока что комик со своей необычной предвыборной кампанией диктует правила игры в украинской политике, а остальные кандидаты остались аутсайдерами.

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