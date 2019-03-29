Лицо коррупции: художники сделали портрет Порошенко с оберток конфет Roshen

Порошенко стал Лицом коррупции с помощью оберток конфет / Фото: Facebook/ Efrem Lukatsky

Художники-символисты Дарья Марченко и Даниэль Грин создали картину из оберток конфет под названием Лицо коррупции (The Face of Corruption), на которой запечатлен президент Петр Порошенко.

Как сообщает в Facebook журналист APF Ефрем Лихацкий, для создания портрета использовали обертки из 20 килограмм конфет производства фабрики Roshen.

Художникам удалось сформировать из оберток лицо Порошенко, а фон они создали из гильз, которые внешне напоминают шоколадные батончики. Авторы намеревались напомнить президенту о его бизнесе, называя гаранта "шоколадным королем".

"Есть ощущение, что они предложили нам сладкое, но ничего нам не дали. Это также символ бизнеса ... бизнес является приоритетом нашего президента", - заявила Марченко.

Художница подчеркнула, что обертки символизируют пустые обещания, которые Порошенко давал в самом начале своей президентской каденции.

"Позади мы видим страну в состоянии войны, страну, заполненную гробами, в то время, как президент живет сладко при любых обстоятельствах", - отметила художница.

/ Фото: Facebook/ Efrem Lukatsky

Примечательно, что это третья совместная работа Марченко и Грина. В 2015 году они создали портрет президента РФ Владимира Путина из гильз и назвали его Лицо войны, портрет президент США Дональда Трампа был создан из денег. Теперь коллекцию пополнил портрет Порошенко из конфет Roshen, как мировое Лицо коррупции.

Как ранее сообщалось, редактор международной версии журнала Time Дэн Стюарт опубликовал обложку нового, октябрьского номера, на которой Владимир Путин изображен в образе самой маленькой матрешки.