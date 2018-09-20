На обложке октябрьского номера журнала Time Путина превратили в матрешку

Российского президента сделали той самой маленькой матрешкой, что прячется внутри всех / Reuters

Редактор международной версии журнала Time Дэн Стюарт опубликовал обложку нового, октябрьского номера, на которой Владимир Путин изображен в образе самой маленькой матрешки.

Изображение доступно на странице журналиста в Twitter.

"All the Czar's Men." @shustry's close look at Putin's circle of oligarchs leads the international edition of TIME this week, with an illustration by @TonkaOBrienhttps://t.co/cJGCjCfaU8pic.twitter.com/iTQUhatxVh — Dan Stewart (@thatdanstewart) 20 вересня 2018 р.

На обложке изображена большая разобранная матрешка в виде главы США Дональда Трампа. На заднем плане находятся куклы поменьше: на них нанесены портреты российского олигарха Виктора Вексельберга и американского политика Пола Манафорта. Путина изобразили в виде самой маленькой игрушки, которая находилась внутри остальных кукол.

Читайте такжеЖурнал Time сделал обложку с Трампом в затопленном Овальном кабинетеГрядущий номер журнала будет посвящен политическим отношениям Москвы и Вашингтона во время президентских выборов США в 2016 году. "Все люди царя. Как олигархи Путина попали внутрь команды Трампа", - так редакторы озаглавили октябрьский международный выпуск.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на обложке журнала Time "скрестили" Путина и Трампа.