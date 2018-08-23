Журнал Time сделал обложку с Трампом в затопленном Овальном кабинете

Та самая обложка / Тим О'Брайан / Time

Авторитетный западный журнал Time поместил на обложку своего очередного номера, который выйдет 3 сентября, рисунок, на котором президент США Дональда Трампа изображен в затопленном практически до потолка Овальном кабинете.

Автором "обложечной" иллюстрации выступил американский художник Тим О'Брайан. Он изобразил, как с президентского стола уплывают бумаги и телефон. Лица Трампа на рисунке нет, то бишь он, одетый в традиционный черный костюм с белой рубашкой и красным галстуком, держит голову над водой. В центре изображения помещена надпись In Deep (Игра слов. Можно перевести как "на глубине", так и "на дне, в затруднении" – "Главред").

Как пишут журналисты, президента США оказался в крайне затруднительной ситуации из-за суда с участием его бывшего адковата Майкла Коэна. Тот под присягой уже заявил, что по приказу Трампа платил деньги за молчание его любовницам. Кроме того, бывшего главу трамповского избирательного штаба на выборах-2016 Пола Манафорта присяжные недавно признали виновным по восьми из восемнадцати пунктов обвинения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на обложке журнала Time "скрестили" Путина и Трампа.