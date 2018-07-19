Путина и Трампа "скрестили" на обложке Time

Июльский номер американского еженедельника Time с изображением лица с чертами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на обложке.

На обложке присутствует лишь один заголовок: "Кризис саммита". Речь идет о реакции на недавний саммит США и России.

На изображении "Путина-Трампа" можно заметить характерную прическу и овал лица президента США, нос и губы Путина, а также красный галстук, который был на главе Белого дома на встрече в Хельсинки.

Президенты России и США провели 16 июля в Хельсинки свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов. Впервые лидеры двух стран встретились лично на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. Следующий личный контакт президентов произошел в ноябре того же года на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.

Встреча двух лидеров в Президентском дворце в Хельсинки продлилась два часа 10 минут. Затем переговоры Россия - США продолжились в расширенном составе за ланчем.

Ранее глава и создатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что у компании есть "абсолютно ясные" свидетельства попыток вмешательства России в американские выборы 2016 года.

Имеющиеся в нашем распоряжении данные достаточно ясно указывают на то, что россияне действительно пыталась повлиять на выборы (...) Мы обнаружили это в середине 2015-го и проинформировали ФБР. Потом мы видели такую же активность в 2016 году, и идентифицировали некоторых из этих людей. Во время выборов мы получали некоторую информацию от ФБР, которая помогла нам понять общую картину. Вы можете увидеть ее в документе прокурора Мюллера, выпущенном на прошлой неделе. Это - часть наших находок", - сказал Цукерберг.

Напомним, 13 июля США предъявили заочные обвинения 12 российским разведчикам по делу о вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. Все они обвиняются в организации кибератак с целью кражи документов для их последующей публикации. Отмечается, что россияне в том числе устанавливали специальное программное обеспечение на компьютеры, чтобы следить за пользователями и читать их переписку.