Путин оказался самым большим неудачником на выборах в Украине – Los Angeles Times

3 апреля 2019, 06:32

Пророссийский кандидат получил очень маленькую поддержку у избирателей.

Владимир Путин
Владимир Путин / kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не участвовал в выборах президента Украины, но безусловно оказался самым большим неудачником. Только один из 39 кандидатов на выборах в воскресенье выдвинул идею более тесных связей с Россией и получил всего 12% голосов. Об этом идет речь в материале американского издания Los Angeles Times, перевод которого публикует Главред.

Когда Кремль аннексировал Крым в 2014 году и послал войска для поддержки пророссийских повстанцев-сепаратистов на востоке Украины, Путин своими руками построил более сильную Украину. До этого это была страна, разделенная по линиям языка и географии. Сегодня постсоветская нация из 43 миллионов человек объединена вокруг единой национальной идентичности. И эта идентичность является антипутинской. И выборы 31 марта доказали, что Украина уверенно отвернулась от Москвы и полностью перешла на демократию в европейском стиле.

Читайте такжеУ Путина рассказали о возможности признания итогов президентских выборов в Украине"После того, что произошло в 2014 году, поддержка в Украине вступления в евразийскую коалицию с Россией полностью развалилась", - говорит Алексей Гарань, директор по исследованиям Фонда демократических инициатив Илько Кучерива. Несмотря на войну на востоке и слабый экономический рост, Украина успешно провела свободные и честные выборы с самым конкурентным списком кандидатов в своей истории.

Почти треть украинских избирателей проголосовали за Владимира Зеленского, 41-летнего комика, который баллотировался в качестве кандидата от истеблишмента с ориентированной на Запад платформой. Политический новичок шокировал избирателей обещаниями изменить коррумпированную, укоренившуюся политическую систему Украины.

В воскресенье вечером украинцы радовались тому, что их напряженная и непредсказуемая предвыборная гонка резко контрастировала с аналогичной кампанией в России, где избиратели в прошлом году переизбрали Путина на четвертый срок без реальной оппозиции.

"У Путина был чрезвычайно глупый план в 2014 году по созданию беспорядка на юго-востоке Украины", - говорит Константин Федоренко, политический аналитик из Института евроатлантического сотрудничества. – Украинцы значительно изменили свой менталитет после того, как стало ясно, что Россия может использовать военную силу против их страны".

Читайте также"Тема закрыта": у Путина ответили Зеленскому по компенсациям за Донбасс и КрымИвона Костина, которая руководит Центром помощи ветеранам войны на Донбассе, уверена, что война с Россией была полезна для Украины, потому что помогла укрепить чувство национального самосознания. –Конечно, война никогда не бывает хорошей вещью. Люди, убивающие людей, наносят большой вред обществу. Когда началась война ... люди фактически объединились под единой ценностью, которую они все разделяли, - это территориальная целостность, независимость Украины и ... наша безопасность, а также способность на самом деле делать выбор. В этом смысле, я думаю, война заставила нас понять, что мы единственные люди, которые могут сделать что-то хорошее для себя".

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