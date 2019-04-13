"Телефонные дебаты": как Порошенко и Зеленский выдали себя жестами и поведением

13 апреля 2019, 07:14

Психологи и физиогномисты объяснили, кто из политиков победил, а кто проиграл в "батле" по телефону.

Порошенко, право на владу
Неожиданный приход Петра Порошенко на передачу "Право на владу"

Неожиданный визит Петра Порошенко на прямой эфир передачи "Право на владу" уже окрестили дебатами двух кандидатов в президенты. Психологи и физиогномисты объяснили жесты, которые "выдали" слабые и сильные стороны кандидатов в президенты.

"Оба устали. Один от проигрыша, второй от победы"

Порошенко показал агрессию, а его оппонента застали врасплох. Но это не значит, что Порошенко победил, говорит психолог Ирина Костенко.

 "Визит Порошенко можно сравнить с предсмертной агонией. Когда он уже из последних сил, сдерживая агрессию, пытается проявлять свои лидерские качества. Сыграли свою роль усталость, раздражение, смятение. Он понимает, что исход очевиден. У Зеленского тоже идет эмоциональный срыв, накопленная усталость и агония перед успешным выходом, когда ты знаешь, что журавль уже в руках. А кто-то начинает трепать нервы", - делится впечатлениями психолог.

Читайте такжеУ Порошенко есть один шанс остаться в политической жизни УкраиныСо стороны сложилось впечатление, что Порошенко – это пассивно-агрессивный человек, который пытается выбить почву из-под ног Зеленского.

"Думаю, Порошенко сейчас не в состоянии адекватно оценивать собственные действия. Считает, что к нему относятся несправедливо, неправильно его понимают. У него были перепуганные глаза. Зачастую люди, которые нервничают, переживают и понимают, что не в состоянии контролировать ситуацию, проявляют это в мимике и жестах. На подсознательном уровне это звучит так – я не могу контролировать ситуацию, но вот есть ручка, которую я могу контролировать.  Порошенко активно перебирал пальцами, когда говорил с одним из гостей студии", - отметила Костенко. И добавила: "Это не победа. Ведь никем не была объявлена война. Он пришел как неприглашенный гость и думал, что этим выиграет. Но так не случилось".

Зеленскому надо набивать шишки

Психолог и эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким уверяет в обратном - Порошенко одержал победу, а Зеленскому не стоит убегать.

"Выступление Порошенко было харизматическим, достаточно жестким, агрессивным, уверенным, цельным. И если у зрителя нет откровенно отрицательного отношения, как к личности, то он начинает больше верить и эмоционально к нему располагаться.  Но есть моменты, когда происходит дробление впечатления. Если человек стоит, размахивает руками, указательным пальцем, громко говорит, а потом в паузах мы наблюдаем микродвижения – он что-то теребит пальцами, то это можно объяснить его волнением, что вполне нормально", - говорит Ким.

Порошенко с точки зрения психологии был агрессором.

 "Он пришел на чужую территорию, он проявил инициативу, перехватил, удержал и добился бегства оппонента, так как Зеленский бросил трубку. Он застолбил эту игру за собой, и ушел, когда посчитал нужным", - уточнил эксперт.

Читайте такжеСтычка Порошенко и Зеленского: почему мне не понравились оба кандидатаЧто касается второго кандидата, тот анализировать и прогнозировать поведение Зеленского экспертам сложно.

"Материала мало, Зеленский придерживается стратегии нигде не показываться и мало высказываться. При этом, было несколько моментов, когда он попадал в неудобное положение. И реакция была достаточно однобокая – встречная агрессия и бегство. Например, при сдаче анализов ему журналистка задавала вопросы.  Он, в ответ на ее агрессивную позицию, тоже вошел в конфликт - стал обвинять, что идет посягательство на его личную жизнь. И тут же разорвал контакт, сел в машину и уехал. Сделал удар и убежал. Но стратегия бегства хороша для первого тура, во втором нужно играть по совершенно другим правилам. При переговорных играх нужно входить в прямое противостояние с оппонентом", - объясняет Ким.

И наверстать упущенное Порошенко это явно не поможет. Допускает эксперт.

Действительно два кандидата продемонстрировали очень разные способы поведения. Но бегство очень плохо работает на имидж Зеленского.

"Порошенко – это хороший спарринг-партнер, чтобы наработать навыки, которые нужны для большой политики. Он оппонент тяжелого веса, и за последние пять лет прошел шикарную школу переговоров и встреч. Ритм президентской деятельности очень насыщенный, и у Зеленского такой практики не было. Нужно набивать собственные шишки, а он старательно избегает ситуаций, в которых может набить эти шишки", - уточнил Валентин Ким.

"Зеленский был в роли всевышнего"

Физиогномист Леонид Золин разобрал телефонные дебаты кандидатов буквально по минутам. Порошенко нервничал, а голос Зеленского сыграл свою роль.

"Порошенко, когда зашел в студию стал так, что правая нога была опорная. То есть, он постарался занять мужскую позицию. Но потом у президента задергались сначала тело, а потом голова. Удивлением попытался скрыть, что знает о маршруте передвижения оппонента. Он сильно поджал губу и стал смотреть вниз. То есть, был не доволен собой, ситуацией. Но и ничего не мог с этим поделать", - сказал нам Золин.

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И добавил – если режиссер хочет в кино изобразить Всевышнего, то в образе тайного и невидимого. А голос будет слышен сверху. "И телефонный разговор с Зеленским – это кинематографический образ, причем хорошо срежиссированный. Голос идет сверху, все вынуждены смотреть вверх и слушать. И все люди, которые там были, которые посмотрели эту передачу, слушали невидимый глас свыше. И неважно, бросил Зеленский трубку или нет, это все обсуждают, что и было задумано режиссерами этой постановки", - объясняет физиогномист.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский дебаты Валентин Ким Право на владу выборы-2019
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