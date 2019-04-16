Угроза срыва выборов: стало известно о хитрой уловке команды Порошенко перед вторым туром

Президентские выборы могут признать недействительными / УНИАН

Президентские выборы могут быть признаны недействительными из-за недоукомплектованности избирательных комиссий.

Как отмечается в материале проекта Гроші, кандидат в президенты Петр Порошенко саботирует работу избирательных комиссий, не направляя туда своих представителей.

Такая ситуация не дает возможности комиссиям начать работу, а следовательно люди не могут откорректировать себя в избирательных списках, и некому подтвердить или опровергнуть результаты выборов.

При этом от Порошенко на некоторых участках зарегистрировано всего по 2 представителя, при нужных 6 или 8, хотя согласно закону состав избирательных комиссий формируется за 5 дней до начала выборов.

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По данным ЦИК, представителей в комиссиях не хватает в 34 из 199 округов, что представляет собой угрозу срыва второго тура выборов не только на отдельных округах, но и полностью в стране.

В материале подчеркивается, что тревожная ситуация сложилась на участках в Киеве, а также Днепропетровской, Одесской, Луганской, Кировоградской, Черниговской, Житомирской и Киевской областях.

Напомним, ранее стало известно о том, что по данным социологов Владимир Зеленский больше, чем в два раза опережает действующего президента и кандидата на этот пост Петра Порошенко.