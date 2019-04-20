Сотрудник Прямого подтвердил работу черного политтехнолога Клюгхафта – СМИ

20 апреля 2019, 19:19

Из Израиля подобного рода специалистов приезжала целая группа.

Моше Клюгхафт
Моше Клюгхафт получил на телеканале Прямой отдельный кабинет / Фото: Moshe Klughaft / Facebook

В киевском офисе телеканала Прямой на протяжении нескольких недель работал известный во всем мире израильский черный политтехнолог Моше Клюгхафт.

Об этом рассказал немецкому изданию Spiegel работник данного СМИ на условиях анонимности.

"Информация на 100% верна", — сказал этот сотрудник.

Информатор сообщил немецким журналистам, что специалистов по черному пиару из Израиля приехала целая группа с Клюгхафтом во главе. На Прямом им для работы предоставили отдельный кабинет.

Как известно, ранее уже появлялась в украинских СМИ информация о работе в Киеве израильского специалиста по черному пиару Моше Клюгхафта. Однако в Администрации президента данную информацию категорически опровергали.

Напомним, словам Саакашвили и Сергея Лещенко Порошенко пригласил известного израильского политтехнолога Моше Клугхафта, за которым закрепилась слава специалиста по черному пиару.

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Петр Порошенко политтехнолог черный пиар Der Spiegel телеканал Прямой
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