Выборы 2019 в Украине: в Центирзбиркоме озвучили общую явку

выборы президента Украины 2019 / Reuters

Информацию о явке избирателей по состоянию на 15:30 в ЦИК (во втором туре выборов президента Украины) передали 60 избирательных округов. По этим данным явка составила - 44,82%.

Такое сообщение опубликовано на сайте Центризбиркома.

Топ-3 областей, в которых зафиксирована самая высокая явка:

1) Запорожская —60,66%;

2) Днепропетровская — 50,61%;

3) Полтавская — 49,41%.

Топ-3 областей, с самой низкой явкой на выборы 2019:

1) Ивано-Франковская — 30,69%

2)Черновицкая область - 37,73%

3) Закарпатская - 23,33%.

Напомним, в Украине 21 апреля голосование в рамках второго тура выборов президента 2019 продлится строго до 20:00. Сразу после закрытия избирательных участков можно будет оглашать результаты экзит-поллов.

Официальные результаты второго тура выборов, согласно законодательству, Центризбирком должен огласить вплоть до 1 мая.

Оба кандидата, участвующих во втором туре выборов президента Украины, Владимир Зеленский и Петр Порошенко, в компании супруг проголосовали в Киеве. Действующий глава государства - в Доме офицеров, а шоумен - в колледже Речморфлота.