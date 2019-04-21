Зеленский рассказал, почему показал заполненный бюллетень

К Владимиру Зеленскому пришла полиция / Дмитрий Разумков/Facebook

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил о том, что заполненный бюллетень на избирательном участке он показал по просьбе журналистов.

"Журналисты мне сказали не спешите бросать, покажите людям. Я не сориентировался и показал", - рассказал Зеленский, общаясь с полицейскими, которые пришли в его штаб для составления протокола об административном нарушении.

На замечание полицейского, что он должен составить протокол, Зеленский согласился, что он нарушил правила.

"Закон есть закон", - добавил Зеленский.

Напомним, утром 21 апреля Зеленский пришел на избирательный участок, чтобы принять участие в голосовании в рамках второго тура выборов 2019 Украина.

Перед тем, как опустить бюллетень в избирательную урну, Зеленский показал свой выбор камерам, что расценивается, как нарушение тайны голосования.