ЦИК Украины объявит результаты выборов президента: где и когда о них можно узнать

Центризбирком / УНИАН

Официальные результаты второго тура выборов президента Украины будут объявлены во вторник, 30 апреля, в 12.00.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Центризбиркома. В тексте говорится, что до 10.00 окончательно будет обработана вся информация с избирательных округов и на полдень запланировано основное заседание ЦИК, на котором будут озвучены окончательные результаты.

Кроме того, публикация официальных результатов президентских выборов-2019 будет сделана в газетах Голос Украины и Урядовый курьер в ближайшую субботу, 4 мая.

Напомним, ранее сообщалось о том, что, по результатам обработки 100% электронных протоколов, во втором туре выборов президента Украины убедительную победу одержал Владимир Зеленский. Он получил 73,22% голосов избирателей, а за его оппонента Петра Порошенко проголосовало 24,45% украинцев.