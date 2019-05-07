"Пугливые зверюшки": что стоит за затягиванием инаугурации Зеленского

День инаугурации вновь избранного президента до сих пор не ясен. Владимир Зеленский хочет получить булаву 19 мая. А депутаты боятся роспуска Рады. Мы выяснили, что стало камнем преткновения и к чему это может привести.

Кому выгоден роспуск Рады?

По словам политолога Олега Саакяна, в досрочных выборах сейчас более всего заинтересованы часть провластных депутатов, в том числе президент.

"Поскольку сейчас Петр Порошенко может те 25 процентов, отдавших за него голоса, конвертировать в свою поддержку. И шанс на их конвертацию на сегодня выше, нежели это будет осенью. С другой стороны, тот же Владимир Гройсман не заинтересован в преждевременных выборах, поскольку у него еще не сформировалась команда", - объяснил Саакян.

Что касается Владимира Зеленского, то он пока тоже не имеет четкого решения.

Читайте такжеПочему для Украины так важна дата инаугурации Зеленского"У Зеленского в данном случае — 50 на 50. Тактически было бы выгодно, стратегически — еще не готовы. Также, им не хотелось бы терять полугодовой иммунитет и возможность апеллировать к улице. Поэтому на сегодня парламент фактически пытается выбить возможность у Зеленского распустить Раду, чтобы у него не было аргумента для этого переговорного процесса", - добавляет политолог.

Впрочем, уточняет Саакян, дискуссии относительно конфигурации работы между парламентом и вновь избранным президентом фактически еще не начались.

"Сейчас идет борьба за стартовые позиции, с которых начнется дискуссия. А у Зеленского есть его золотая акция — это возможность роспуска парламента, и там это прекрасно понимают. Поэтому спикер Андрей Парубий всячески добивается того, чтобы получить внятный ответ от Зеленского относительно роспуска", - резюмировал Саакян.

Долго считали и праздники

По закону, дата вступления в должность главы державы должна быть не позднее, чем через 30 после оглашения результатов выборов. Но пока Владимир Зеленский идет на рекорд – за все время независимой Украины. Леонид Кучма стал президентом через 4 дня после оглашения результатов, Леонид Кучма – через 9. А после второго срока - 16 дней. В 2004-ом Виктор Ющенко стал президентом через 26 дней. А у Виктора Януковича на подготовку ушло 14 дней. Петр Порошенко уложился в 13 дней.

Политолог Кость Бондаренко объясняет, что ничего удивительного в истории с вступлением в должность Владимира Зеленского нет.

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"Из-за того, что больше времени ушло на подсчет голосов. Также, наличие праздничных и выходных дней. Тут речь идет о техническом затягивании, и многие пытаются сейчас привязать к политическому подтексту. Торговаться начнут после того, как Зеленский внесет кандидатуры на должности министров иностранных дел и обороны, глав СБУ, Нацбанка и генпрокурора. Вот тогда начнутся реальные торги. А пока Рада боится роспуска и самой возможности роспуска. Хотя, насколько я понял, торги команда Зеленского не ведет", - говорит Бондаренко.

Но другой эксперт говорит, так сложилось впервые – ведь дата инаугурации и диалог вокруг нее тесно связаны с роспуском парламента.

"Если инаугурация состоится до 27-го мая, то парламент будет легче распустить. После этой даты решение о роспуске парламента действительно будет очень сложно отстаивать в судах. И если бы Зеленский сказал четко, что не собирается распускать его, то скорей всего инаугурация прошла в любое число, начиная с 18 мая до 27 мая. Но Зеленский сыграл в умную игру, сказал, что он в полной мере еще не президент. В ответ фракции сыграли с ним в ту же игру. Мол, мы ж не уполномочены принимать решение за всех депутатов, нам нужно посоветоваться", - объясняет политолог Руслан Бортник.

Впервые совпали выборы

Ситуация, как в этом году, у нас сложилась впервые в истории Украины – впервые президентские и парламентские выборы проходят за один год.

"И соответственно, все действия в рамках президентской избирательной кампании являются действиями в рамках парламентской кампании. Когда они были разведены в разное время, то дискуссией особых о дате инаугурации не было, это не имело электорального смысла. Более того, раньше парламент пытался каким-то образом угодить новому президенту – максимально быстро назначить дату инаугурации, чтобы не иметь конфликта с вновь избранным президентом. Сейчас же ситуация наоборот – от даты инаугурации зависит роспуск парламента, зависит старт парламентской избирательной кампании и позиции сторон в этой кампании", - объясняет Руслан Бортник.

По словам эксперта, в случае роспуска, выборы в Раду пройдут в августе. И выиграет от них только Зеленский.

"Это будет период медового месяца и на пике рейтингов Зеленского. Это означает, что скорей всего следующая парламентская коалиция и правительство будут пропрезидентскими. Я считаю, что проводить в один год президентские и парламентские выборы нельзя. Потому что с вероятностью в 80 процентов у нас будет всегда пропрезидентская коалиция, правительство. И де-факто – пропрезидентская республика, несмотря на конституционную норму о парламентско-президентской республике. И это большая проблема, этот процесс нужно разводить", - говорит Бортник.

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По его словам, если выборы будут вовремя, то есть спустя полгода, то ситуация немного выровняется.

"Если выборы пройдут вовремя, то это уже будет конец октября, начнется отопительный сезон, пройдет полгода президентства, два раза по сто дней. И уже накопятся проблемы у самого Зеленского, рейтинги просядут. И в парламенте конечно будет мощная партия Зеленского. Но ей для формирования коалиции необходимы будут партнеры. И правительство будет очень сильно коалиционным. И поэтому игра вокруг даты инаугурации касается не только будущего парламента. Это игра вокруг всей модели управления Украины на следующие пять лет.

"Пугливые зверюшки"

Инаугурация может состояться в любой день после объявления Центральной избирательной комиссией результатов, объясняет политолог Тарас Черновол. Но для этого новый президент сам должен позаботиться о процессе подготовки.

"После решения ЦИК, должно произойти три вещи. Рада должна, на основании этого решения, определить дату и основные параметры инаугурационного заседания. Министерство иностранных дел вместе с Администрацией президента и командой новоизбранного главы государства должны обеспечить приглашения иностранных гостей, создать все протокольные условия, чтобы гости могли приехать, и чтобы для них было надлежащее место. И это вещь очень непростая. Если одного президента посадить в одном месте, а второго на балконе – будет международный скандал. На это тоже идет время. Третий пункт – это именно инаугурация, которая является конституционным юридическим актом, поэтому должна проходить строго по протоколу.

А далее, по словам Чорновила, каждый президент может устраивать свою программу.

"Виктор Ющенко праздновал на Майдане с друзьями, у Петра Порошенко после завершения инаугурации был прием в Мыстецком Арсенале, а Леонид Кучма все постпротокольные действа проводил во дворце "Украина". И, чтобы сократить промежуток между датой решения ЦИК и инаугурацией, новоизбранный президент должен быть сам активным. Порошенко, например, рекордсмен – у него этот период был самым коротким. Но ему никто не помогал. Он сам созвонился с иностранными гостями, которых хотел видеть, их пригласил и позаботился, чтобы они приехали своевременно", - объясняет Черновил.

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И по словам эксперта, будущие главы АП и СНБО на следующий день после окончания выборов должны были провести встречи с депутатами и приступить к организации процесса инаугурации.

"Они уже на следующий день после второго тура выборов могли собрать депутатов, пригласить представителей АП и договориться о дате, на которой бы ВР постановила дату инаугурации, и готовились бы к торжеству. И Зеленский должен был знать, что в первой половине мая парламент практически не работает. Это неправильно, но так сложилось. А они думали, что их пригласят и вручат булаву. Теперь за дату должны проголосовать депутаты. Но за 19-ое мая не проголосуют Народный фронт и БПП, потому что это День памяти жертв политический репрессий. Но можно говорить и про 18-ое число, но это будет как с черного хода – никто не приедет, и никто не поздравит. А это старт нормальных отношений с международными коллегами", - объясняет Черновол.

По его словам, сейчас политтехнологи Зеленского пугают парламент роспуском, чтобы организовать инаугурацию в удобное для нового президента время.

"А депутаты – зверюшки пугливые. Они Конституции не читали, и не знают, что просто так Раду распустить нельзя. И потому они запаниковали. И теперь до 27-го они вряд ли проголосуют", - допускает Черновил.