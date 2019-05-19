"Игла смерти": политтехнолог посоветовал, как Зеленскому взять власть

В Украине Владимир Зеленский может взять власть, "взломав систему", считает политтехнолог / GettyImages

Политтехнолог Сергей Гайдай сообщил, что в Украине политическая система — это теневое государство, строительство которого началось в первый президентский срок второго президента Леонида Кучмы и, чтобы взять власть, новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому нужно "взломать систему".

Теневое государство продолжали строить новые украинские лидеры и их команды, но у такой системы есть своя ахиллесова пята, "игла смерти", как в сказке о Кощее Бессмертном, говорится в блоге эксперта на Гордоне.

Эксперт полагает, что у политической системы нашей страны есть два слабых места, две угрозы ее существованию.

"Первая — эта система несправедлива. Когда одним — все, а остальным — беспредел, обделенное большинство постоянно испытывает желание ответить на эту несправедливость социальным запросом на возмездие, перерастающим в стремление иметь право на восстание. И от этого не спасает информационная ширма, даже очень талантливо организованная", — отметил автор.

Гайдай добавил, что вторая угроза — это выборы. "Тот редкий случай, когда раз в пять лет большинство граждан, возмущенных несправедливостью этой системы, имеет право поучаствовать в распределении власти", — подчеркнул политтехнолог.

Читайте такжеДва стула ЗеленскогоПо мнению эксперта, готовность триумфатора выборов 2019 взломать систему — это единственное, что поможет ему не пожалеть о том, что он попал в зазеркалье отечественной власти.

"Главное — помнить, что играть нужно не по правилам и процедурам самой системы. Так ее не победить. Это как попытка выиграть у наперсточника. Вы никогда у него не выиграете, потому что правила этой игры — как тайные, так и явные — придумал сам наперсточник", — добавил Гайдай.

Ранее Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к депутатам Верховной Рады, в котором он обвинил парламентариев в затягивании назначения даты инаугурации. Также победитель президентских выборов 2019 сравнил пока еще действующего президента Петра Порошенко с туристом, который "тащит полотенца и тапочки и хватает все подряд со шведского стола".

Справка. 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского, а не за его единственного конкурента — Петра Порошенко.

Центризбирком подсчитал 100% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — 24,45%. Позже ЦИК обработал оригиналы протоколов с мокрыми печатями и сообщил, что в выборах 2019 победил Зеленский.