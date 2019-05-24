В Нацбанке подсчитали, во сколько Украине обойдется роспуск парламента

Перевыборы Верховной Рады обойдутся в 400 млн долларов, подсчитали в НБУ / wek.com.ua

Первый заместитель главы Совета Национального банка Тимофей Миолованов заявил о том, что роспуск Верховной Рады обойдется Украине в $300-400 млн.

Такая сумма обусловлена удорожанием внешних заимствований, пояснил он на своей странице в Facebook.

"По поводу роспуска парламента – да, роспуск обойдется налогоплательщикам в $300-400 млн. Почему? Потому что теперь одалживать придется под другие проценты", – написал Милованов.

Он подчеркнул, что в мире есть предчувствие глобального экономического кризиса, в то же время с приходом кризиса заимствований для Украины вырастет в разы.

Читайте такжеУказ Зеленского о роспуске Рады и досрочных парламентских выборах вступил в силу"Сейчас мы берем под 8-10% в долларах, а будем под 30%. Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократичное правительство и программа МВФ нам критически важны", – считает Милованов.

Он также прогнозирует, что дефолт "положит украинские банки", в то же время в Украине потенциала для быстрого экономического роста пока нет, а без макроэкономической стабильности и стабильной национальной валюты Украину ожидает экономический кризис.

"Чтобы успокоить людей, придется делать "посадки" старой власти. Это понравится обществу. Но посадки не изменят экономику… Через какое-то время, люди направят свою злость против новых президента, правительства и парламента. Будет хаос. Это достаточно реалистический сценарий на год или два", – добавил Милованов.

Читайте такжеЗеленский озвучил главную причину роспуска Рады

Напомним, 24 мая 2019 года в Верховный суд Украины поступил иск на указ президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины и назначении внеочередных выборов.

Отметим, 23 мая в Верховный суд Украины поступило два аналогичных иска на указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента от 21.05.2019 года № 303/2019.

Ранее экс-кандидат в президенты Александр Данилюк обжаловал указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады, который уже был опубликован и вступил в силу.

Сам Зеленский у себя в Twitter назвал это "плохими новостями", но пообещал не сдаваться и идти до конца.

Также 22 мая Глава украинского парламента Андрей Парубий решил оспорить роспуск Рады в суде.