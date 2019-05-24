В Нацбанке подсчитали, во сколько Украине обойдется роспуск парламента

24 мая 2019, 17:00

В Украине отсутствует потенциал для быстрого экономического роста, считает Тимофей Миолованов.

Верховная Рада
Перевыборы Верховной Рады обойдутся в 400 млн долларов, подсчитали в НБУ / wek.com.ua

Первый заместитель главы Совета Национального банка Тимофей Миолованов заявил о том, что роспуск Верховной Рады обойдется Украине в $300-400 млн.

Такая сумма обусловлена удорожанием внешних заимствований, пояснил он на своей странице в Facebook.

"По поводу роспуска парламента – да, роспуск обойдется налогоплательщикам в $300-400 млн. Почему? Потому что теперь одалживать придется под другие проценты", – написал Милованов.

Он подчеркнул, что в мире есть предчувствие глобального экономического кризиса, в то же время с приходом кризиса заимствований для Украины вырастет в разы.

Читайте такжеУказ Зеленского о роспуске Рады и досрочных парламентских выборах вступил в силу"Сейчас мы берем под 8-10% в долларах, а будем под 30%. Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократичное правительство и программа МВФ нам критически важны", – считает Милованов.

Он также прогнозирует, что дефолт "положит украинские банки", в то же время в Украине потенциала для быстрого экономического роста пока нет, а без макроэкономической стабильности и стабильной национальной валюты Украину ожидает экономический кризис.

"Чтобы успокоить людей, придется делать "посадки" старой власти. Это понравится обществу. Но посадки не изменят экономику… Через какое-то время, люди направят свою злость против новых президента, правительства и парламента. Будет хаос. Это достаточно реалистический сценарий на год или два", – добавил Милованов.

Читайте такжеЗеленский озвучил главную причину роспуска Рады

Напомним, 24 мая 2019 года  в Верховный суд Украины поступил иск на указ президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины и назначении внеочередных выборов.

Отметим, 23 мая в Верховный суд Украины поступило два аналогичных иска на указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента от 21.05.2019 года № 303/2019.

Ранее экс-кандидат в президенты Александр Данилюк обжаловал указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады, который уже был опубликован и вступил в силу.

Сам Зеленский у себя в Twitter назвал это "плохими новостями", но пообещал не сдаваться и идти до конца.

Также 22 мая Глава украинского парламента Андрей Парубий решил оспорить роспуск Рады в суде.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
НБУ выборы парламент досрочные выборы роспуск Рады
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

18:24
Епифаний не смог убедить Филарета, что киевский патриархат умер
18:10
"По залету?": Настю Каменских заподозрили в беременности Видео
17:50
В Нафтогазе рассказали о новых ценах на газ для промпотребителей с 1 июня
17:44
"Только не это": Оля Полякова намылилась в политику
17:22
Малышке Тильде уже год: Светлана Лобода впервые показала фото с младшей дочкой
17:05
У Зеленского рассказали, как Парубий и главы фракций противились открытым спискам
17:00
В Нацбанке подсчитали, во сколько Украине обойдется роспуск парламента
16:59
Руслане-46: интересные факты из жизни и достижения украинской певицы Видео
16:41
Главные новости 24 мая: ротация в Нацсовете, третий иск на указ Зеленского о роспуске Рады и саботаж Филарета
16:35
На Порошенко подали в ГБР еще одно заявление и обвинили в завладении телеканалом Фото
16:22
У Яценюка обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады
16:20
"Без трусов?": Ани Лорак покрасовалась в шелковой комбинации
16:15
Рынок геоданных в Украине имеет потенциал к пятикратному росту в течение 5 лет - эксперт новости компании
16:03
Роспуск Рады: в Верховный суд поступил третий иск на указ Зеленского
16:00
У Путина назвали условия встречи с Зеленским по Донбассу
15:59
Украину снова зальют дожди: синоптики предупредили о грозах, шквалах и граде Видео
15:39
Из названия партии Порошенко выкинули его фамилию
15:34
Настя Каменских и Потап к свадьбе похудели на 50 килограммов на двоих Видео
15:30
Суд освободил из-под стражи обвиняемого в госизмене бывшего начальника Генштаба Заману
15:24
Начальник Генштаба ВСУ высказал свою позицию по переговорам с "Л/ДНР" Видео
15:03
Церковный скандал: Филарет наотрез отказался скрепить своей подписью верность ПЦУ Видео
14:39
"ЛНР" передала Украине 60 заключенных
14:25
"Очень неожиданно": Тина Кароль удивила сеть сексуальным фото в нижнем белье
14:15
Судьба ПриватБанка: Нацбанк обжаловал оба решения о незаконности национализации банка
13:57
День Киева 2019: куда пойти, расписание мероприятий
13:45
Бывшая жена Потапа пришла к нему на свадьбу с новым ухажёром
13:35
Kiss в Киеве: все, что нужно знать о концерте Видео
13:19
Ротация в Нацсовете: Зеленский убрал пиарщика Порошенко и вернул Артеменко
12:50
Журналистка Соня Кошкина впервые стала мамой, Бутусов пожелал ей разбить компьютер
12:37
Запрещенный в Украине российский сервис выкупил все права на показ сериала Слуга Народа
12:21
Тереза Мэй объявила о своей отставке
12:00
Под громкие аплодисменты заместителю мэра Львова на голову вылили краску Видео
11:56
"Садомазо на полянке": Светлана Лобода покрасовалась в кожаном лифчике
11:24
Савченко сгоряча главу Генштаба обозвала трусом и раскаялась в этом
10:58
"Мы пара": Потап и Каменских на своей свадьбе исполнили новую версию хита, трогательные видео Видео
10:24
Генерал не отдал честь Зеленскому: начальник Генштаба назвал возможную причину Видео
10:21
Тревожный знак от Запада: он воспользовался украинскими выборами не так, как следует мнение
09:59
Курс валют на 24 мая: доллар "пополнел", а евро потерял несколько копеек
09:54
Презумпция негодяйства: когда ошибки начнут бить по рейтингу Зеленского мнение
08:45
Синоптики предупредили, какие области Украины накроет непогода
08:20
Вакарчук сказал, бросит ли музыку в случае попадания в Раду
08:17
Почему Зеленскому нужны союзники на Донбассе мнение
07:55
В АП прокомментировали петицию за отставку Зеленского
07:38
Когда Троица 2019 в Украине Видео
07:30
Новые выборы 2019: стартовал избирательный процесс внеочередных выборов в Раду
07:15
Пятиминутка, густое и без варки ягод: как приготовить вкусное клубничное варенье Фото
06:58
Игра в сильного президента загнала Зеленского в ловушку мнение
06:32
Войны, голод и потопы: ученые рассказали о жутком сценарии Апокалипсиса
06:03
Короли коварства и подлости: астрологи назвали готовые на удар в спину знаки Зодиака
05:25
Политолог объяснил, чем опасен референдум о мире с Россией
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять