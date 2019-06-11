Какую ошибку Порошенко повторяет Вакарчук

За месяц с момента старта партия Святослава Вакарчука преодолела 5-процентный барьер, таковы данные рейтингов политических партий. Это означает, что в Раде может появится несколько десятков депутатов во главе с музыкантом. Мы посмотрели, с кем он идет в парламент, каковы перспективы у Голоса в политике и с кем возможна коалиция.

Кого Вакарчук ведет в Раду

Так выглядит первая двадцатка:

1.Лидер Океана Эльзы 44-летний Святослав Вакарчук поход в Раду объяснил тем, что "хочет менять страну". Он по образованию физик и экономист. Отец – бывший министр образования и ректор Львовского университета.

"У меня есть одна машина Range Rover, ей примерно пять лет. Есть банковские счета – на них около 12 млн гривен. У меня две квартиры в Киеве, но в одной я давно не живу", - рассказал журналистам певец.

За три года, уточнил музыкант, он получил 20 млн. грн. дивидендов, а за 2018 год – 5 млн. грн.

2. Юлия Клименко была заместителем министра экономического развития и торговли Айвараса Абрамовичуса. Именно она числится руководителем партии Голос, которая біла создана в 2015-ом и до 21 мая 2019-го носила название Политическая платформа. А руководителем платформы значился некий Александр Павлюк из Дарницкого района Киева.

Юлия закончила Киево-Могилянскую Академию. Работала в нескольких девелоперских компаниях.

В 2016-ом чиновница стала жертвой нападения – в Переяславе-Хмельницком под Киевом на нее с семьей напал владелец отеля.

3. Кира Рудык – менеджер и предприниматель в IT-компании Ring Ukraine. Некоторое время она жила в США. Потом вернулась в Украину.

"Компания-разработчик разумных звонков для дверей Ring в феврале прошлого года была куплена Amazon за миллиард долларов. В начале этого года появилась информация, что офис Ring открывается во Львове", писали в феврале этого года профильные сайты.

4. Ярослав Железняк в 2016-ом фигурировал в СМИ как советник главы Минэкономики Айвараса Абрамовичуса по связям с Верховной Радой, также значится советником вице-премьер-министра Степана Кубива и премьера Владимира Гройсмана.

Железняк – выпускник института международных отношений. Он был помощником нардепа от Самопомощи Виктории Пташник. А в Раде 6-го созыва Железняк помогал депутату от Партии регионов Алексею Плотникову.

5. 33-летняя Александра Устинова - член правления "Центра противодействия коррупции", она родом из Винницы. На историка и политолога училась в Киево-Могилянской академии.

Судя по декларации, активистка с юмором подходит к описанию своих доходов. В 2015-ом Александра стала владелицей собаки породы "тапки-погрызяка".

"Лабрадор достался в наследство от семьи из Луганской области, которая бежала от необъявленной войны за границу", - написала Александра. Точно так же у девушки появился дома котик-муркотик по кличке Жорик.

Еще одна ценность Устиновой - первая в Украине футболка Ukraine Fuck Corruption, она приобретена в 2012-ом. В минувшем году Александра получила стипендии на 870 тыс. грн. от Стэндфордского университета и 474 тыс. грн. зарплаты в Центре противодействия коррупции.

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6. 53-летний Олег Макаров депутат Киевсовета и партнер юридической фирмы "Василь Кисиль и Партнеры", где работает с 1992-го года.

"Макаров запомнился активным участием в скандале вокруг застройки озера на столичных Позняках. Когда там произошли столкновения между киевлянами и представителями застройщика, юрист прямо обвинил в избиении людей руководство КГГА и непосредственно своего коллегу Вячеслава Непопа", - написал сайт Киеввласть.

7. 38-летний Ярослав Юрчишин - исполнительный директор Transparency International Ukraine. В 2017-ом он задекларировал 1,2 млн гривен доходов, это 237,7 тыс. грн. зарплаты и 916 тыс. грн. в качестве частного предпринимателя.

В 2018-ом антикоррупционер обзавелся квартирой в Киеве за 1,6 млн. грн. И заработал больше 1 миллиона гривен.

По образованию Юрчишин – историк, начинал трудовую деятельность как руководитель краеведческого кружка в туристическом центре Княжий во Львове. Потом был помощником нескольких народных депутатов и советником главы СНБО Андрея Парубия (в 2014-ом).

8. Сергею Рахманину – 50 лет, он заместитель главного редактора еженедельника Зеркало недели. В 1999-ом Сергей стал журналистом года на конкурсе "Людина року". С супругой Кирой Ивашовой воспитывают двоих дочек Варвару и Юстину.

В 2017-ом Рахманин опубликовал фото жучка, найденного в своем кабинете.

"Вероятно, Святой Николай подсуетился. Вопрос только один. Почему "жучок" такой нестильный? Впервые аналогичный "инвентарь" обнаружил у себя в кабинете еще в 1996-м. И тот "жук" был такой же кустарный и неуклюжий. Не устаю повторять: ей-Бо, безвкусица и архаичность когда-то погубят нашу страну", - написал о сюрпризе журналист.

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9. 29-летняя Соломия Бобровская в 2016-2017 исполняла обязанности председателя Одесской ОГА. На философа она училась в Львовском вузе. Была советником Михаила Саакашвили, когда тот возглавлял Одесскую область. А в 2014-ом работала помощницей у вице-премьера по гуманитарным вопросам Александра Сыча.

Судя по декларации, из имущества у Соломии четвертая часть дома и 1% от квартиры в Ровно. К слову, из-за несвоевременной подачи декларации, Бобровскую привлекали у административной ответственности – согласно решению НАПК, уволенная чиновница должна была подать информацию о доходах не позднее 1 апреля 2018-го. Но сделала это только спустя четыре месяца. Суд дело закрыл, потому что закончились сроки административного взыскания.

10. 35-летння Ольга Стефанишина до недавнего времени была замминистра здравоохранения. Филолог по образованию, Стефанишина 7 июня написала заявление об увольнении, о чем сообщается на сайте МОЗ.

Супруг Богдан – частный предприниматель, а сфера деятельности – рекламные агентства.

11. Юрист 45-летний Александр Курдидик – специалист в области банковского и финансового права. Он учился в Львовском госуниверситете и Гарвардской школе бизнеса.

12. Экономист 34-летний Владимир Цабаль - партнер консалтинговой компании McKinsey&Company, где работает уже более 10 лет. Он учился в Могилянке на факультете экономических наук.

"Я веду банковские и телекоммуникационные работы в киевском офисе McKinsey. Кроме того, имею большой опыт работы в металлургии, горнодобывающей промышленности, розничной торговле, потребительских товарах и государственном секторе", - хвастается в соцсетях Цабаль.

Ранее экономист работал в компании Нестле.

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13. Юрист 47-летний Андрей Осадчук – депутат Киевсовета, где является секретарем постоянной комиссии по вопросам соблюдения законности, правопорядка и предотвращения коррупции. Несмотря на публичную деятельность, его имя не фигурировало в публичных скандалах, отмечают киевские журналисты. А вот известность депутату принесло его хобби – Андрей собирает старинные карты Украины, которые выкладывает в интернет. Коллекция насчитывает 200 редких экземпляров изображений территорий и границ нашего государства, начиная с 1-го столетия нашей эры.

Осадчук выучился на международное право в Институте международных отношений. Потом прошел курс последипломной подготовки по европейскому праву в Колледже Королевы Мэри Университета Лондона. Отец юриста Петр Осадчук – поэт и переводчик, был депутатом ВР первых двух созывов.

14. О киборге, защищавшем Донецкий аэропорт Романе Костенко известно, что он офицер Альфы СБУ, носит позывной Гром.

"На фронт после боя 5 мая 2014-го Альфу уже не посылали, они действовали в тылу, а Костенко как хорошо подготовленный и мотивированный боец хотел проверить себя в бою. Поэтому он взял в СБУ отпуск и тайком от начальства осенью 2014-го поехал в Донецкий аэропорт воевать как доброволец! Поэтому на стене, где расписывались "киборги" и была надпись Альфа СБУ. Это был очень знаковый поступок, достойный, кадровый офицер едет в отпуск в самое опасное место, где идут контактные бои", - написал журналист Юрий Бутусов.

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И добавил, что Роман - профессиональный спецзназовец, он прошел Q-курс на базе Сил специальных операций ВСУ под руководством американских инструкторов.

15. 25-летний Роман Лозинский до недавнего времени возглавлял "Украинскую Галицкую партию", которая накануне второго тура президентских выборов призывала голосовать за Петра Порошенко.

По образованию юноша политолог, он учился во Львовском национальном и Украинском католическом университетах.

"Именно Роман инициировал и успешно пролоббировал проект "Веловагон в горы": в мае Львовская железная дорога первой в Украине оборудовала несколько вагонов специальными креплениями для велосипедов. А недавно Роман вернулся из Канады, где стажировался в парламенте, выполнял обязанности помощника депутата, получив на это стипендию в рамках канадско-украинской парламентской программы", - писали в 2016-ом на сайте партии.

16. 34-летняя Инна Совсун – бывшая замминистра образования (в 2014-2016 годах). Летом 2015-го чиновница стала известна благодаря неприятному инциденту. Пьяный 39-летний милиционер вышел на балкон с охотничьим ружьем - решил пострелять по автомобилям. И попал в иномарку Совсун, припаркованную возле здания Минобразования на пр. Победы.

"Пьяный в стельку "титановец" стрелял из охотничьего оружия с балкона. Ни в кого конкретно. Попал в машину... Арестован", - написал тогда подробности глава МВД Арсен Аваков.

Совсун училась на политолога в Киево-Могилянской академии, Лундском университете Швеции. Супруг Тарас Доронюк – руководитель Центра исследования общества.

Младший брат Инны Назарий Совсун – культуролог, он активно выступает за легализацию мариуханы.

17. 32-летняя Леся Василенко – юрист, правозащитник и глава правления общественной организации "Юридическая сотня". Леся – киевлянка, она закончила Институт международных отношений и университетский колледж Лондона, стажировалась в европейском отделении ООН в Женеве, работала юристом в международных компаниях. А после Революции достоинства была в комиссии по расследованию и предупреждению нарушений прав человека в Украине. В 2016-ом упоминалась в СМИ, как член Совета волонтеров при Минобороны.

Отец Леси – известный дипломат и юрист 82-летний Владимир Василенко. Он был послом в странах Бенилюкса, представителем Украины в ЕС и НАТО, послом в Великобритании. А в 2001-2005 работал судьей Международного трибунала по бывшей Югославии. В 2019-ом Рада выбрала Василенко одним из трех аудиторов НАБУ.

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18. 37-летний Рустем Умеров – крымский татарин. Он советник нардепа Мустафы Джемилева и крупный бизнесмен: является основателем нескольких компаний, таких как инвестиционная ASTEM и ООО "Компания Блек си" с уставным капиталом 50 млн. грн., в сфере деятельности которой значится аренда недвижимости.

19. 30-летняя Алина Свидерская в 2014-ом фигурировала в СМИ, как студентка Киево-Могилянской академии и выпускница Кембриджа (Великобритания).

"Я училась в Кембридже на стипендии Сороса. Получила две стипендии. Одну стипендию Пинчука, которая покрывала полностью все, и вторая стипендия Сороса – она тоже все покрывала. Я выбрала стипендию Сороса. Мне покрывали все расходы, вплоть до билетов туда и обратно, деньги на питание, перелеты, у меня оставалось еще на путешествия по всему миру, – все за счет стипендии", - рассказывала журналистам Свидерская.

По данным Минюста, Свидерская числится руководителем трех компаний. Это "Кембриджское сообщество Украины", Общественная организация "Лаборатория чистой энергетики" и ООО "Айсе хидро юкрейн", которая занимается производством электроэнергии, а бенефициары – граждане Дании и Норвегии.

В команде Голоса девушка представлена, как экономист.

"Кто в Верховной Раде был, то в цирке не смеется", - написала Алина десять лет назад на своей страничке Вконтакте.

20. 41-летний Андрей Шараcкин – тернополянин и один из защитников Донецкого аэропорта. За год до войны на востоке, писали тернопольские СМИ, он ставил спектакли во Львовском театре для детей и юношества, развивал сеть детских театральный студий и внедрял уроки школах Львова, Ивано-Франковска и Тернополя. Потом прошел Майдан, был членом "Правого сектора", а с весны 2014-о – отправился на восток. В фильме Киборги Шараскин был прототипом одного из главных героев - Серпня.

Известно, что Богема (это позывной Шараскина) является близким соратником Дмитрия Яроша и одним из основателей общественной организации экс-лидера ПС, которая носит название ДИЯ.

Сестра режиссера актриса 36-летняя Виктория Шараськина тоже подалась в политику. На сайте Тернопольского горсовета указано, что она депутат от партии Общественное движение Народный контроль. Лидером партии является Дмитрий Добродомов.

Нет токсичных людей

Партия музыканта Святослава Вакарчука (по последним данным КМИС) занимает пятое место в рейтинге политических партий, которые принимают участие в парламентских выборах. За нее готовы отдать свои голоса 5,6% избирателей.

"У Святослава начинается технологический "медовый месяц" в его взаимодействии с избирателями. Голос неплохо отбирает у Самопомощи и Европейской солидарности Петра Порошенко. Электоральная масса, которая во втором туре голосовала за бывшего президента, является донором голосов для партии Вакарчука. Отчетливо видна региональная особенность – это западный и центральный регионы Украины", - говорит политтехнолог Олег Постернак.

Всеукраинский тур, который использует лидер Океана Эльзы, повышает именно политический оттенок узнаваемости Вакарчука. А вот список однопартийцев приятно удивил избирателей.

"Список, который презентовала его партия, благородный и продаваемый избирателю. Потому что в нем абсолютное количество новых лиц, незапятнанных и не замеченных ранее в коррупционных схемах, много юристов. Там нет токсичных людей. И, наверное, избиратель из Западной Украины это оценит. Партия Вакарчука может оттянуть голоса у Слуги народа Владимира Зеленского в южных областях и сельской местности, в аграрном поясе юго-восточного региона. Предвыборная кампания будет длится еще полтора месяца, и в какой-то момент стратегические и сложные ошибки Зеленского могут стать шлюзом, через который переток голосов будет более интенсивным", - говорит Постернак.

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А вот на выборах партия музыканта наберет максимум 10 процентов, прогнозирует эксперт.

"Потолок Вакарчука – это 8-10%. Он может повторить успех партии Свобода на выборах 2012-го, когда все прогнозы не давали им даже проходной барьер, а потом Свобода резко вырвалась вперед. Но сейчас многое зависит от мажоритарных округов. Ведь 10 процентов, взятых по списочной части, по сути будут обесценены победой мажоритарщиков, связанных с режимом Порошенко. Я не сказал бы, что даже 10-процентный успех партии Голос – это в итоге большой-большой успех этой политической силы. Могу скромно предположить, что Голос будет рассматривать возможность коалиции со Слугой народа и Батькивщиной. Эти три политические силы идеологически близки. Зеленский – президент не системщик, и Вакарчук может претендовать на командные высоты, но очевидно, что не на премьера. Юлия Тимошенко могла бы стать в команде премьером", - добавил Постернак.

Повторяет ошибку Порошенко

Политолог Руслан Бортник говорит, что Вакарчук – это в какой-то мере АнтиЗеленский.

"Более стилизованный, лидер нового типа, певец, не системный политик, новое лицо с какой-то политической подготовкой. Но если Зеленский проходил свои политические университеты в Украине через шоу и сериалы, то Вакарчук – в США. Он в какой-то мере антипод нынешнего президента. И если бы лидер Голоса стартовал раньше, то они сегодня были бы на равноценных позициях. Но из-за позднего старта Вакарчук только-только начинает раскручивать свой проект, благодаря серьезной поддержке медиахолдинга Виктора Пинчука и западных партнеров", - говорит Бортник.

По его словам, ниша, которую занимает Вакарчук, очень узкая.

"И если Зеленский объединяет всю страну – центр, запад, восток, то Вакарчук делает ту же ошибку, что и Петр Порошенко, Анатолий Гриценко – набором кандидатов в списке партии он сузил свою нишу только для избирателя, который настроен на прозападный курс. Поэтому максимум, на который он может рассчитывать, 8-10 процентов. Ведь в этой нише, кроме Порошенко и Гриценко, есть и Юлия Тимошенко, и Владимир Гройсман, то есть все", - сказал нам Бортник.