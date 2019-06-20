У Вакарчука спрогнозировали сотрудничество с Зеленским в Раде

Святослав Вакарчук может в будущем работать совместно с Владимиром Зеленским / УНИАН

Политическая сила лидера группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука Голос допускает возможность сотрудничества с партией Слуга народа президента Владимира Зеленского в Верховной Раде после внеочередных парламентских выборов.

"Теоретически объединение возможно с любой политической силой, которая не является пророссийской, которая готова реализовывать программу, которая соответствует Голосу. Поэтому да, действительно, теоретически — вполне возможно", - цитирует Радио Свобода зампредседателя партии Ярослава Юрчишина.

По словам представителя Голоса, пока такие заявления голословны, а практически к ним можно будет подойти после выборов, когда "станет понятно, какое будет формироваться большинство, какие задачи оно перед собой ставит". Юрчишин подчеркнул, что речь идет не об объединении политсил, а о коалиции в парламенте.

"Если анализировать программу партии Слуга народа, то и "выжимка", которая сейчас доступна, в принципе, в подавляющем большинстве соответствует положениям партии Голос", — подытожил Юрчишин.

Напомним, Вакарчук решил вынести в публичную плоскость имена спонсоров, которые финансово поддержали политическую силу, принимающую участие в выборах в Верховную Раду.

Ранее партия Голос Святослава Вакарчука и партия Движения новых сил Михаила Саакашвили рассекретили свои списки.