У Вакарчука спрогнозировали сотрудничество с Зеленским в Раде

20 июня 2019, 17:55

Партия Голос готова работать совместно со Слугой народа в парламенте.

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук может в будущем работать совместно с Владимиром Зеленским / УНИАН

Политическая сила лидера группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука Голос допускает возможность сотрудничества с партией Слуга народа президента Владимира Зеленского в Верховной Раде после внеочередных парламентских выборов.

"Теоретически объединение возможно с любой политической силой, которая не является пророссийской, которая готова реализовывать программу, которая соответствует Голосу. Поэтому да, действительно, теоретически — вполне возможно", - цитирует Радио Свобода зампредседателя партии Ярослава Юрчишина.

По словам представителя Голоса, пока такие заявления голословны, а практически к ним можно будет подойти после выборов, когда "станет понятно, какое будет формироваться большинство, какие задачи оно перед собой ставит". Юрчишин подчеркнул, что речь идет не об объединении политсил, а о коалиции в парламенте.

"Если анализировать программу партии Слуга народа, то и "выжимка", которая сейчас доступна, в принципе, в подавляющем большинстве соответствует положениям партии Голос", — подытожил Юрчишин.

Напомним, Вакарчук решил вынести в публичную плоскость имена спонсоров, которые финансово поддержали политическую силу, принимающую участие в выборах в Верховную Раду.

Ранее партия Голос Святослава Вакарчука и партия Движения новых сил Михаила Саакашвили рассекретили свои списки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Святослав Вакарчук Владимир Зеленский голос Океан Эльзы Слуга народа выборы-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

18:28
Отмена формы и семейное образование: как родителям подготовиться к нововведениям в школах
18:09
Лолита обстебала Лазарева за брутальное фото в сети
17:55
У Вакарчука спрогнозировали сотрудничество с Зеленским в Раде
17:33
Полиция показала фоторобот предполагаемого убийцы журналиста Вадима Комарова Видео
17:33
Главные новости 20 июня: новые детали гибели Тымчука, решение КСУ по указу о роспуске Рады и итоги "собора" Филарета Видео
17:26
Путин заговорил об освобождении украинских моряков Видео
17:15
Оппозиционный блок подал документы на регистрацию в ЦИК
16:53
Нашли подозреваемого в авиакатастрофе аргентинского футболиста
16:34
К Алибасову выслали два отряда полиции: что случилось
16:31
Продолжают страдать за Крым: ЕС продлил санкции против России
16:12
Стало известно, каким будет решение КСУ по указу о роспуске Рады
16:06
Раздел, попытался изнасиловать и убил: появились жуткие подробности смерти 11-летней Дарьи Лукьяненко Видео
15:44
Путин лестно высказался о Зеленском Видео
15:43
Летнее солнцестояние 2019: как привлечь любовь, ритуалы на замужество и удачу
15:37
Чернобыль 2019: назвали источники сценария сериала
15:13
Чат с экономистом Александром Пасхавером
14:36
Мстители Финал: режиссерская версия версия выйдет в кино
14:30
Собранный Филаретом "собор" решил восстановить УПЦ КП и "разнес" Томос
14:30
Остановили посреди улицы и забрали паспорт: в Киеве снова "охотятся" на призывников Видео
14:00
Горячая телеведущая в бикини показала, чего ей хочется
13:22
В Киеве будет свирепствовать жара — синоптик Видео
13:20
Долгая ночь: дата выхода, съемки и актеры приквела Игры престолов
13:19
За "Слугу народа" собираются голосовать более трети украинцев - опрос
13:16
Дарья Лукьяненко мертва: все, что известно об убийстве 11-летней девочки Видео
13:01
Когда Украина отмечает День Конституции в 2019 году и будет ли он выходным
12:57
Депутат Киевсовета Негрич предложил сделать школьные спортплощадки безопасными
12:25
Комаров умер: копы расследуют умышленное убийство, названы главные рабочие версии Видео
12:13
Дженнифер Энистон случайно оголила грудь на публике
12:00
Блюда из кабачков в духовке и в мультиварке: простые и вкусные рецепты Фото Видео
11:59
Яценюк призвал созвать заседание Совбеза ООН по делу MH17
11:40
"Депрессия и игра с оружием": СМИ узнали новые детали гибели Тымчука Видео
11:36
Алибасов лишил наследства всех: кому перейдет имущество
11:29
Топ-3 самых богатых нардепа, которые заработали состояние за 4 года у власти
11:10
У Зеленского озвучили новое название Администрации президента: показан проект органа в Украинском доме Видео
10:49
В Одессе нашли тело еще одного пропавшего ребенка
10:46
Чернобыль 2 сезон: когда выйдет продолжение
10:12
"Не вышел из комы": жестоко избитый черкасский журналист скончался Видео
10:10
В Сети показали фото предполагаемого убийцы 11-летней Даши Лукьяненко Видео
10:03
Kingsman 3: дата выхода и сюжет приквела
09:51
Курс валют на 20 июня: гривна немного "подвинула" доллар и евро
09:26
Источник: Дарио Срна вернется в Шахтер
09:11
Каменских и Потап выступили на корпоративе экс-регионала
09:11
Санкции против России могут превратиться в насмешку над обещаниями Запада мнение
09:06
Василий Кобин возглавил Минай
08:37
Кубок Америки. Аргентина потеряла очки с Парагваем Видео
08:36
Почему Зеленский начинает походить на Порошенко с бодуна и чем это грозит Украине мнение
08:17
"Грозы, град, шквалы": часть Украины "поштормит" — синоптики Видео
07:50
Гибель Тымчука: в полиции раскрыли важный факт с места трагедии Видео
07:25
"Откровенно гомофобское нападение": атакованы посетители кинопоказа в рамках КиевПрайда
07:22
DJ NANA в в гримерке засветила сексуальное белье
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять