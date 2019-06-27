Не пасет задних: Иво Бобул идет на выборы в Раду

27 июня 2019, 13:41

Кажется, нынешняя избирательная кампания в Верховную Раду нанесет непоправимый урон украинской эстраде и шоу-бизу.

Иво Бобул / УНИАН

Легендарный украинский эстрадный певец Иво Бобул (известный в том числе по шлягерам А липи цвітуть и Берег любові) стал кандидатом на досрочных выборах в Раду 21 июля − по списку партии Патриот

Такая информация была опубликована на официальном интернет-портале Центризбиркоме. Бобул Иван Васильевич 1953 года рождения находится в избирательном списке Патриота под №5.

Напомним, в минувшем году Иво Бобул публично объявлял о том, что собирается баллотироваться в президенты Украины. Однако потом заявил о том, что всего лишь пошутил.

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